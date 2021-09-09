儒鴻最壞情況已過 大摩續唱888元

紡織龍頭儒鴻（1476）公告8月營收，摩根士丹利證券指出，儘管受到越南疫情影響開工狀態，成績超乎市場預期，研判最壞情況已過，給予888元推測合理股價預期；同時，儒鴻大客戶Lululemon擴張進度超前，股價盤後大漲14％，法人高度期待對儒鴻帶動效用。

與摩根士丹利給予「優於大盤」投資評等觀點一致，大和資本證券同樣看好儒鴻，強調就算碰到疫情攪局，儒鴻營運沒有外界想像悲觀，賦予735元推測合理股價，並給予「買進」投資評等。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維說明，根據與儒鴻的訪談結果得知，越南政府計畫採取多項措施，來恢復更多的生產活動，儘管確切時間點與計畫尚待檢驗，然8月很可能就是下半年業績表現最差的月分，已看到儒鴻生產力步入9月逐漸回溫契機。尤其必須留意，多家紡織製鞋OEM廠的8月業績都沒有想像中差勁，其中，儒鴻布料事業營收直逼歷史高點，意味營運執行情況與訂單流都相當正向。

大和資本證券指出，儒鴻公告8月營收後，7、8月營收合計已達市場預期的70.4％，且大和資本早就把越南停工影響儒鴻布料與服飾產能給考量進去，儒鴻本季以來營收更已達成大和資本預估值的80.5％，考慮到儒鴻9月營收具月增空間，市場對儒鴻單季營收有進一步調升可能。

此外，若越南如期於9月中恢復正常運作，機構法人對運動服飾族群的投資氣氛也會更為正面，提供儒鴻進一步上漲動能。

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