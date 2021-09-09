海、空、鐵運價飆高 貨代族群8月營收攻頂

貨代業前八月營運表現

在全球需求激增、艙位供給吃緊下，不僅海運運價飆，空運、鐵路運價也喊漲，三高運價帶旺貨代業上市櫃族群8月營收同創新高，兩大貨代業台驊、中菲行的爭霸戰備受矚目。

以海運業務為主的台驊投控，8月營收36.94億元，月增9.71％、年增192％，連續三個月營收翻倍成長，累計前八月營收208.24億元、年增134.28％，已超越去年全年營收151.6億元。

相對看，以空運業務為主的中菲行8月營收34.73億元，月增11.5％、年增71.9％，海運業務也逐漸增強，累計前八月營收218.79億元，較去年同期成長49％，也逼近去年全年營收229.49億元。

另一以空運業務為主的捷迅單月營收4.91億元，年增66.22％，累計前八月營收31.23億元，年增31.42％。

累計前八月，台驊、中菲行營收差距已縮小到10億元。進入傳統旺季，因疫情及天災影響，艙位、櫃位供給更為吃緊，法人預估，海、空、鐵運價還有上漲空間，貨代業將持續受惠。

9月進入海、空運旺季貨量激增，新品發表、年終節慶商品補貨潮，都趕在大陸黃金週前拉貨，造成全球物流鏈更加惡化，加價搶艙、保艙盛行，推升海、空運運價，航空雙雄華航、長榮航已先後宣布調漲9月兩岸線與美國線運價，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等航商也陸續調漲9月美國線運價，法人樂觀看待，貨代業9月營收有機會挑戰新高。