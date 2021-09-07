全球輪胎廠排名 正新第10、建大24

2021年全球前十大輪胎廠最新排行出爐！因疫情關係，全球75強輪胎廠2020年輪胎總營收1,459.5億美元、年減7.92％，若涵蓋其他小廠，估計全球2020年輪胎廠合併營收1,529.5億美元，創2016年以來最低。其中，全球前三名分別為法國米其林、日本普利司通及美國固特異；正新橡膠2020年合併營收逾37.88億美元，略遜於大陸中策38.96億美元，2021年全球排名由原第九名退居至第十名。



至於建大工業2020年合併營收10.81億美元、年減4.13％，但因部分同等級輪胎廠營收也衰退，使得建大2021年全球排名，由2020年的第26名，再挺進至第24名。



米其林輪胎2020年合併營收229.35億美元，高於日本普利司通207.5億美元，連兩年擠下普利司通，躍登輪胎業龍頭；第三至五名不變，為美國固特異、德國馬牌（Continental）及日本住友橡膠。



至於韓國韓泰輪胎（Hankook）以53.05億美元，擠下義大利倍耐力（Pirelli），由第七名提升至第六名。



正新表示，受疫情影響，去年整體營收表現不如預期，是2021年排名下滑的主因；尤其，大陸組車廠因缺晶片，加上海運塞港，造成船班不準時，讓公司無法及時出貨，一旦塞港問題未解除，恐會影響公司與亞洲同業今年營運表現。



不過，正新兩輪車胎（含自行車胎與機車胎），今年上半年營收持續增長，且訂單已看至2022年，預期兩輪車胎今年營運可期。尤其，正新旗下大陸漳州兩輪車胎廠，自行車及機車胎日產能共規劃28萬條，目前第二期產能可擴大供貨。



正新旗下印尼廠機車胎日產能2萬條，目前已滿載，第三季將增加設備，預計年底完工，屆時，印尼廠機車胎日產能可拉高至3萬條。



正新印度廠機車胎日產能1萬至1.2萬條，當地客戶包括日商本田、山葉、鈴木及印度英雄（Hero），預計今年底日產能上看2萬條。



至於售價調漲，正新去年第三季首波輪胎漲價，今年第一季第二波漲價，因第三季原物料價格平均漲幅約3％，部分輪胎會陸續漲價。