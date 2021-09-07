東南亞疫情燒 中鋼東協三廠逆勢大豐收

東南亞疫情持續延燒，但中鋼投資東協市場大豐收，包括中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年來都呈現獲利情況，其中，印度電磁鋼片廠在疫情最為嚴重的7～8月照樣生產與出貨，使得該廠累計前八月出貨量達到10.4萬公噸左右，稅前獲利達14億元盧比（折合新台幣5億多元），整體表現最為傑出，已大幅擺脫疫情的陰霾。



對於中鋼印度廠的優異表現，中鋼董事長翁朝棟認為，主要是印度近來隨著疫苖接種率提高與普遍，疫情有緩和跡象，再加上印度廠所有員工的努力，讓該廠今年來的生產和出貨都維持穩定的情況，甚至有愈來愈好的趨勢。



至於中鋼馬來西亞和越南廠，翁朝棟說，馬來西亞廠自8月25日提前復工以來生產與出貨幾乎達到正常階段，但越南廠仍受到胡志明市封城影響，產銷和物流還是有一些狀況，目前產能維持七成左右，但該廠前七個月獲利達7,000萬美元左右（折合台幣近20億元）。



另對於中鋼越南廠供料不足部分，翁朝棟指出，目前其外銷東協市場部分，只要供料不足，完全由中鋼與馬來西亞廠來支援，且越南廠也有一部分鍍鋅產品銷往美國市場，期能進一步取得基建市場需求。



中鋼執行副總黃建智表示，印度今年前八月累計電磁鋼片產品的出貨量，達到10萬多公噸，平均單月出貨量達1.3萬公噸，尤其7和8月印度當地疫情最嚴重時，中鋼印度還能維持生產與出貨，且每月出貨量都在1萬公噸左右，預期9月出貨量將會更增加。



展望未來，翁朝棟認為，只要東南亞和印度市場未來能儘快控制疫情，則很可能出現鋼材需求大爆發，預期可提高中鋼越南廠、馬來西亞廠及印度廠的產銷量，相對也有助於提升三廠的營運表現，因此樂觀看好第四季，甚至明年上半年市場前景。