終端需求回溫 機械出口將結束2年負成長

我國今年機械出口受惠各國疫苗施打率提升，疫情漸趨可控下，終端需求逐漸回溫，加上自動化浪潮，激勵業者加大投資計畫，帶動電子及半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求成長，累計1至7月年增大幅成長26.9％，可望結束2年負成長。

2018年受惠全球景氣穩健擴張，我國機械全年出口達256億美元，創歷史新高，年增7.3％，惟2019年受美中貿易紛爭影響轉呈年減8.1％，2020年逢COVID-19疫情衝擊，雖下半年隨疫情趨緩出口逐步回升，但整年出口仍減6.8％，連續2年衰退。

受惠5G、高效能運算等新興科技持續擴展，推升各產品對半導體、面板之需求量，加速各國積極擴建產能，對生產半導體、面板等機械需求殷切，2020出口年增9.3％，為自2013年起連續8年正成長；閥類、真空設備及壓縮機、線性滑軌及滾珠螺桿隨2020年下半年起全球經濟逐步好轉，中國大陸、歐美等地區需求回升，第3季轉呈正成長，致整年出口亦分別成長1.9％及7.6％。

此外，歐美封城期間，民眾對居家修繕設備需求熱絡，亦帶動動力手工具、木工機械出口逐季增加，2020年增幅分別呈持平及年增21.8％；工具機、塑橡膠加工機、紡織用機械受疫情衝擊，需求回升速度相對緩慢，致2020年續呈衰退，分別年減29.7％、11.1％及5.8％。今年1至7月各出口主要貨品擺脫疫情陰霾，出口年增率皆呈二位數正成長。