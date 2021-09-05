長榮航染疫衝擊 華航芝加哥急貨運價飆高

長榮航機師染疫衝擊航空運能，即日起暫停台北-芝加哥航線客、貨機飛航服務，粗估每周客、貨機運量逾20班，對航空貨運市場影響大。影響所及，華航已通知貨代業，本周末起運往芝加哥的急貨運價，訂定快遞費每公斤18美元（台幣近500元），約當去年5月搶運醫療物資時美東線創下的航空貨運最高價，是疫前的五倍價。

華航表示，每周台北-芝加哥航線有飛20多班貨機。貨代業者透露，航空公司通常是在市場一位難求時，針對要求當日運送的急貨才會設快遞費，一般貨委運的貨載約要等候三～五天才會裝機出貨。

據統計，長榮每周飛芝加哥9班全貨機、12～13班客機純載貨，及1班收客的客機（機腹可載貨），顯見芝加哥貨運量大，長榮恢復飛航時間將視檢疫規範調整再行決定。芝加哥是僅次於洛杉磯的美國第二大航空貨運樞紐機場，底特律、達拉斯等美國中部主要城市貨載都從芝加哥進出，貨運艙位吃緊，長榮暫時停飛對市場影響大。

目前台灣運往芝加哥貨載每公斤運價台幣370～400元，上周華航已通知10日起美國線依現行運價調漲25～35％，新設的快遞費每公斤18美元、台幣約500元，已跟去年5月搶運醫療物資時美東線創下的最高運價500元相當。

由於上海浦東機場防疫嚴控造成航班大減，不少輸美貨物改經台灣中轉，加上海運轉空運的貨運增加，航空貨運市場9月起進入旺季，貨代業者估，後續運價還有調漲空間，今年空運運價有機會創新高。