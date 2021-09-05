文具、書商 搶攻開學商機

因疫情干擾，史上最長的暑假正式結束，高中職以下學校9月1日開學，接著各大學（含研究所）9月上、中旬起陸續開學，可望帶動教科書、參考書、書包、文具、制服及口罩等熱門產品開學商機。

尤以教科書及參考書商機最大，包括中小學用書的翰林、康軒及南一等書商，大學用書的滄海、全華、東華、新月、華泰、文史哲、合記，及偉明等出版社，都可望直接受惠。

以大學教科書為例，滄海專攻理工商及原文書；華泰以商管用書及原文書取勝；全華以工科用書著稱；東華以教科書、英語教材、人文教材及工具書為主；新月圖書專營外文圖書、教材代理與進口；文史哲出版社以出版大學院校研究論著及文史書籍為主；合記以醫護用書為主；偉明以醫學、生物、化學用書出名。以大專院校2020年學生總數120.34萬人，估計大學教科書商機高達數10億元以上。

為搶食開學商機，達新工業也販售開學必備商品，舉凡新生上衣、側腰鬆緊短褲、立摺裙或是訂購式校服可供貨，價位均在數百元不等。再如，學生書包，含售價500元書包，及萬元日式進口精品書包均有，成為中小學生開學必備商品。

開學後全國各校需遵守中央防疫規定，應使用防疫用隔板。達新指出，旗下梧棲廠設有自動化的聚丙烯（PP）瓦楞板押出機，因開學旺季，近幾月來均以24小時稼動生產，提供補教業、餐廳、學校及政府機構的防疫用隔板，無論各種厚度與顏色，每片售價百元以下。

順德工業的文具產品包括美刀工、削鉛筆機、修正帶及夾類等產品通路，包括家樂福、大潤發、愛買、光南、九乘九、金玉堂、一零一，及墊腳石等各大連鎖通路，皆有販售。

順德透露，雖台灣文具市場今年受到疫情影響，消費需求呈現衰退，但公司今年來的文具營收，仍年成長8％；尤其，公司後續看好10月開跑的五倍券商機，有機會讓今年文具營收再成長。

疫情後的9月開學季，兒童口罩使用量將攀升。中衛指出，公司推出「哈利波特學院」兒童口罩等多款新品，目前已鋪貨在屈臣氏、康是美、POYA、丁丁、HOLA、松本清、日藥及Tomds等通路販售，在開學季助威下，公司8月兒童口罩銷售量，已明顯增量。