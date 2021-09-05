9/5前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

9/6（一）央行公布8月外匯存底
9/7（二）財政部公布8月進出口統計
主計總處公布8月物價統計
中華信評 /「2021 年台灣信用焦點」
惠譽信評/ 2021亞太區主權評等會議
Sony Xperia 5 II發表會
中友、廣三週年慶記者會
9/8（三）勞動部公布最新無薪假統計、台中大遠百週年慶記者會
9/9（四）財政部公布8月稅收統計、新光三越中秋檔期
9/10（五） 高雄市政府跟日本京都市簽結姊妹市記者會
9/11（六） 清景麟與泰嘉開發高鐵國際城動土

國際財經焦點

9/6（一）德國7月工廠訂單
泰國8月CPI
9/7（二）歐元區第2季GDP修正值
德國9月ZEW經濟景氣指數、7月工業生產
日本7月家庭支出
韓國7月經常帳收支
澳洲央行公布利率決策
9/8（三）美國聯準會公布褐皮書、7月消費信貸
日本第2季GDP終值、7月經常帳收支
法國7月貿易收支
9/9（四）美國上周初領失業救濟人數
歐洲央行公布利率決策
德國7月貿易收支
日本8月工具機訂單
馬來西亞央行公布利率決策、7月失業率
菲律賓7月貿易收支
9/10（五）美國8月PPI、7月躉售庫存
英國7月GDP、7月工業生產、7月貿易收支
馬來西亞7月工業生產

陸港澳焦點

9/7（二）8月進出口
9/8（三）8月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
第21屆投洽會廈門舉辦
9/9（四）8月CPI、PPI
北京藝術博覽會登場
9/10（五）第18屆中國—東協博覽會和中國—東協商務與投資峰會在廣西南寧舉辦

台股一周焦點

9/6（一）除權息 富邦金、日月光投控、冠星-KY等
9/6（一）法說會信邦
9/7（二）股東臨時會國巨、奇力新、紅馬-KY等
9/7（二）除權息 統一超、皇田、萬海、永信建、大成鋼等
9/7（二）法說會宏正、永冠-KY、全宇-KY等
9/8（三）除權息瑞昱、瑞祺電通、旺宏等
9/8（三）法說會玉山金、永新-KY、志強-KY、永固-KY等
9/9（四）股東臨時會中菲
9/9（四）除權息 璟德、世芯-KY、統一、長榮航、凌華等
9/9（四）法說會亞泥、嘉里大榮
9/10（五）股東臨時會倉佑、新揚科
9/10（五）除權息汎德永業、劍麟、南仁湖、精英等
9/10（五）法說會茂林-KY、波力-KY、力達-KY
工商時報 數位編輯