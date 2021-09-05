9/5前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|9/6（一）
|央行公布8月外匯存底
|9/7（二）
|財政部公布8月進出口統計
主計總處公布8月物價統計
中華信評 /「2021 年台灣信用焦點」
惠譽信評/ 2021亞太區主權評等會議
Sony Xperia 5 II發表會
中友、廣三週年慶記者會
|9/8（三）
|勞動部公布最新無薪假統計、台中大遠百週年慶記者會
|9/9（四）
|財政部公布8月稅收統計、新光三越中秋檔期
|9/10（五）
|高雄市政府跟日本京都市簽結姊妹市記者會
|9/11（六）
|清景麟與泰嘉開發高鐵國際城動土
國際財經焦點
|9/6（一）
|德國7月工廠訂單
泰國8月CPI
|9/7（二）
|歐元區第2季GDP修正值
德國9月ZEW經濟景氣指數、7月工業生產
日本7月家庭支出
韓國7月經常帳收支
澳洲央行公布利率決策
|9/8（三）
|美國聯準會公布褐皮書、7月消費信貸
日本第2季GDP終值、7月經常帳收支
法國7月貿易收支
|9/9（四）
|美國上周初領失業救濟人數
歐洲央行公布利率決策
德國7月貿易收支
日本8月工具機訂單
馬來西亞央行公布利率決策、7月失業率
菲律賓7月貿易收支
|9/10（五）
|美國8月PPI、7月躉售庫存
英國7月GDP、7月工業生產、7月貿易收支
馬來西亞7月工業生產
陸港澳焦點
|9/7（二）
|8月進出口
|9/8（三）
|8月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
第21屆投洽會廈門舉辦
|9/9（四）
|8月CPI、PPI
北京藝術博覽會登場
|9/10（五）
|第18屆中國—東協博覽會和中國—東協商務與投資峰會在廣西南寧舉辦
台股一周焦點
|9/6（一）
|除權息
|富邦金、日月光投控、冠星-KY等
|9/6（一）
|法說會
|信邦
|9/7（二）
|股東臨時會
|國巨、奇力新、紅馬-KY等
|9/7（二）
|除權息
|統一超、皇田、萬海、永信建、大成鋼等
|9/7（二）
|法說會
|宏正、永冠-KY、全宇-KY等
|9/8（三）
|除權息
|瑞昱、瑞祺電通、旺宏等
|9/8（三）
|法說會
|玉山金、永新-KY、志強-KY、永固-KY等
|9/9（四）
|股東臨時會
|中菲
|9/9（四）
|除權息
|璟德、世芯-KY、統一、長榮航、凌華等
|9/9（四）
|法說會
|亞泥、嘉里大榮
|9/10（五）
|股東臨時會
|倉佑、新揚科
|9/10（五）
|除權息
|汎德永業、劍麟、南仁湖、精英等
|9/10（五）
|法說會
|茂林-KY、波力-KY、力達-KY