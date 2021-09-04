長榮暫停飛芝加哥 機師趴趴走送民航局懲處

近日曾飛過芝加哥的3名長榮航空機師突破性感染COVID-19，長榮航空今天決定，即日起暫停營運芝加哥航線，恢復時間未定。

機師趴趴走 桃市府送民航局罰最高百萬

桃園市長鄭文燦4日說，確診COVID-19的長榮航空股份有限公司機師違反防疫規定，「該罰就罰」，送交交通部民用航空局罰新台幣10萬元到100萬元。

2名打完2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的長榮航空機師染疫，其中一名機師讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校的小孩也確診。

鄭文燦上午在記者會表示，2名機師入境做完核酸檢測（PCR）後，結果還沒出爐就「趴趴走」，防疫人員針對機組人員第2次疫情調查時，發現機師跨縣市足跡非常多，已違反機組員加強版自主健康管理規定，將送民航局懲處。

他說，防疫規範加嚴，是給機組人員更大保護，將請桃園市政府衛生局整理好2名機師足跡事實依據，送民航局裁罰。

鄭文燦表示，機組員在防疫第一線很辛苦，大部分機組員都遵守防疫規範，但少數未遵守、違反防疫規定者，航空公司要負起督導責任，如果「踩了紅線」，應按規定處罰。

此外，鄭文燦說，國境防疫真的非常重要，機場及機組員保護部分，請中央流行疫情指揮中心研議，大部分機組員雖打過2劑疫苗，但除隔離措施，如何提高保護力及是否有必要打第3劑疫苗。

延伸閱讀

再傳長榮2機師突破性感染 皆打過2劑疫苗

桃園北科附工逾2千人採檢 PCR結果出爐