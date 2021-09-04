大馬、泰國拉警報 連膠囊咖啡機也遭波及

越南疫情嚴峻，泰國及馬來西亞疫情也不平靜。馬來西亞7月底實施封城，影響科際精密8月出膠囊咖啡機水泵至咖啡機馬來西亞代工廠生產。鑄件大廠永冠-KY原本規畫泰國廠下半年動工興建，考量泰國疫情再起，無法派人到當地執行建廠計畫，先觀望再做決定。

科際生產微型氣泵及閥為大宗，主要應用在汽車、醫療器材及家電等領域。科際指出，第三季向來是膠囊咖啡機出貨旺季，咖啡機客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地有代工組裝廠，7月底馬來西亞疫情再起而封城，科際8月無法提供膠囊咖啡機水泵給馬來西亞代工廠，加上車用客戶嚴重缺晶片，也影響出貨，科際改以新客戶，彌補部分車用客戶出貨短缺部分。

永冠風電能源類、產業機械及注塑機訂單能見度看到年底，永冠今年出貨噸數挑戰18.5～19.5萬噸，今年出貨噸數及合併營收可望雙雙改寫歷史新高。永冠為擴張市場版圖，除在台中港設廠，預計2022年第二季正式量產外，也規劃2021年下半年在泰國建廠。

永冠指出，永冠泰國廠用地96.8萬平方米，獲得泰國政府給予八年免稅及五年稅率減半的投資優惠，預定2021年下半年動工興建、2023年投產，主要生產注塑機、產業機械及陸域風機鑄件為主，除供應東南亞市場外，也外銷歐美，第一階段投資新台幣26億元，目前泰國確診病例攀升，永冠還無法派員到泰國展開建廠工作，將持續觀察泰國疫情。

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