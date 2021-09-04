越南疫情不降溫 機電、線纜業者佈局頭疼

越南疫情再起，打亂機電大廠士電、大亞及億泰兩線纜廠越南同奈廠產銷布局，生產被迫降載或停工，其中又以全球家用縫紉機代工龍頭大廠伸興工業最慘，越南平陽廠雖不在越南重災區，卻因越南廠佔其生產比重高達92％，8月產能、產量及營收預估減少五至六成。

士電當年配合三陽工業前往越南同奈省設廠，生產機車電裝品為主，之後也供貨給越南其他機車廠客戶，近年也前進北越設廠。士電原本預期今年營收及獲利，有機會飆史上新高，但越南7月爆發Delta變種病毒入侵，胡志民市及同奈省變成重災區，士電同奈廠產銷也受影響。士電主管坦言，越南疫情嚴峻，士電同奈廠位於重災區，配合越南政府規定的三就地政策，生產及出貨都降載。

大亞在北越海陽及南越同奈兩地設廠，越南占大亞合併營收約二成。大亞表示，北越海陽廠生產電力線纜、月產150～200噸，目前生產及出貨正常；南越同奈省廠生產電力線纜及漆包線、月產600噸，越南同奈管理局7月中旬公布「三就地」原則或停工二擇一，大亞選擇三就地，8月降載生產，多少會影響8月越南廠營收，對大亞整體營收影響不大。

億泰也在越南同奈廠設廠，生產電力線纜，主要供應給到越南設廠的台商。億泰主管指出，億泰越南廠每月營收新台幣2千多萬元，佔億泰整體營收不到一成，但億泰當初自認為無法提供員工宿舍，以符合當地政策「三就地」政策，7月19日起採取自主停工，延期兩次。8月中旬向同奈省管理局提出復工申請，但對方以當地疫情嚴峻，確診人數持續增加為由拒絕，被迫持續停工至8月31日，8月底再度提出申請，還在等待對方通知。

伸興是勝家縫紉機主要代工廠，去年爆發疫情，銷售及生產反倒因宅經濟發酵而受益，這股熱度延續至今年，目前歐美客戶訂單能見度看到年底。伸興當初因應歐盟對中國大陸產製家用縫紉機課徵傾銷稅，2018年中美又爆發貿易戰，伸興遂將大陸廠中低階機型移轉至越南廠生產，越南廠今年生產比重拉高至92％。

伸興越南平陽設兩座組裝廠及一座加工廠，7月中自主停工兩週，8月初復工，但降載生產。伸興8月31日發重訊預告，8月產能、產量及營收減少五至六成。伸興已將越南廠部分機型移往大陸及台灣廠生產。

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