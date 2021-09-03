宅家烤肉夯 餐飲業掀中秋肉搏戰

搶中秋宅家烤肉商機，今年外賣「中秋燒肉禮盒」爆量激增，觀光飯店、連鎖餐飲集團、肉舖肉商均投入戰場，台北與台中米其林摘星餐廳亦搶進分一杯羹，參戰業者與品項之多、禮盒形式之繁不及備載，掀起空前中秋肉搏戰。

烤肉已成國人過中秋的「食俗」與「儀典」，今年吸引更多餐飲業者爭相「賣肉」的關鍵因素，防疫警戒雖降至二級，但餐廳內用有降載與梅花座等諸多限制，業者預估今年消費者會轉為「宅食夯肉」，使今年中秋烤肉市場大幅成長，因此不只餐飲業推出「中秋燒肉禮盒」，電商平台、百貨賣場亦力搶商機。

台北米其林星餐廳「教父牛排」創「Dan House 丹好食」品牌，首波即推出「中秋星月禮盒」四人套餐。台中米其林一星「俺達的肉屋」則主攻「日本和牛燒肉中秋禮盒」。同樣也是米其林一星的國賓飯店「A CUT」牛排館則推出「豪華五星肉品禮盒」，每盒三層共有六款最高等級的嚴選肉品，內含美國無骨牛小排、美國肋眼牛排、極黑雪花和牛、美國頂級紐約客、伊比利僧帽肌及丹麥松阪豬，四人分每分售價5,000元。

王品集團與乾杯集團則打「肉海戰術」，以多元化肉品禮盒轟炸市場。王品在「王品瘋美食購物網」推出中秋宅家燒烤組合有：「PRO夢幻雙和牛組」、「王品嚴選宅家燒烤組L」與「王品嚴選宅家燒烤組S」，旗下品牌「肉次方燒肉放題」另有「好秋夯肉圍聚禮盒」，「原燒O-NiKU」則有「和牛盛宴烤肉禮盒」，品項多樣。乾杯集團主打日本與澳洲和牛肉品不同部位組合，除在自家電商平台販售，亦在乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45等全台30間餐廳開賣六款「和牛燒肉禮盒」，品項之多為業界之最。

此外，今年不少餐飲業「跨業搶市」搶商機，橘色餐飲、瀧厚集團、屏東知名餐廳AKAME，以及台北凱達飯店、新竹老爺酒店等，今年均首次投入市場推出宅食燒肉禮盒，使市場競爭更激烈。