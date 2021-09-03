海運價全漲 多線攀新高

全球海運貨櫃旺季運價狂飆，全航線走揚、漲幅擴大，連闖多個歷史運價關卡！

最新一期SCFI貨櫃運價綜合指數在3日攀升至4,502.65點，周漲幅2.67％，其中遠東到美西線運價首破6,000美元大關，漲幅5.33％最高、達6,266美元（40呎櫃）；最新竄升的澳新線也一舉突破4,000美元關卡，上漲192美元來到4,154美元。

總計，目前有兩條航線運價都站上1萬美元大關，包括遠東到美東線11,648美元、周漲幅4.58％（40呎櫃），遠東到南美線小漲12美元、10,012美元。

另外，遠東到歐洲線經過三周盤整後開始回升，小漲78美元來到7,443美元（20呎櫃），遠東到地中海線上漲164美元來到7,289美元。

業界分析，歐美下半年貨運需求量之大前所未見，在各大港口壅堵的貨量還未消化，年終節慶的貨量又急遽增加，新舊貨量加乘效應，讓全球貨櫃海運物流鏈惡化，船公司抽船、跳港、調整航班，造成船期紊亂，物流時間拉長、周轉率變慢，加價保艙、搶艙的加價文化愈演愈烈。

根據MDS Transmodal、全球托運人論壇（GSF）的市場評估，今年第二季貨櫃運輸量成長4％，比起去年同期大增22％，超越疫情爆發前的增長水準。加上近期大陸、印度、東南亞等多個生產基地疫情再起，加劇塞港問題惡化、各地港口人力短缺，造成歐、美大塞港嚴重，全球海運市場更是一櫃難求，全球船舶、貨櫃數量在短時間急缺，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

貨代業表示，目前美東線40呎櫃運價已破2萬美元，對許多民生用品來說運費可能都高於商品價值，和去年相比增加逾五倍，另歐洲線漲勢再起，40呎櫃運價也漲破2萬美元。