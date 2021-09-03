華航兩岸線 一月連三漲

航空貨運擠爆，兩岸線罕見出現一個月連三漲！華航3日發出最新漲價通知，10日起飛往美國、加拿大線依現行運價調漲25～35％，往大陸各點依現行運價調漲30～40％，兩岸線調幅持續擴大。這是華航短短一個月來第三次喊漲運價，包括8月11日兩岸航線運價調漲25％，9月2日再漲25～35％。

由於進入航空貨運旺季，加上海轉空貨量增加，讓有限的艙位更是一位難求；加上3日再傳出長榮航兩名機師確診，經查均已施打兩劑疫苗並產生抗體，關於機師確診原因正積極配合疫調釐清中，貨代業者擔心恐影響航班調度 導致供給減少，進一步推升運價。

目前台北到上海一般貨櫃運價，每公斤從6月的40～50元，漲到80～90元，若是趕時間的急貨上看120～140元，業界形容，運價水準逼近去年5月搶運醫療用品時的高水準，華航先開出運價大漲第一槍，預料其他航商將跟進。

由於大陸有不少輸美貨品經台灣轉運，目前台灣至美國線每公斤運價漲至將近400元，急貨還要加價40～50元。去年5月美東線運價最高曾達每公斤500元。除了旺季航空貨運需求暴增，貨代業者示警疫情更是一大變數，近日機師工會主張居家檢疫期間不能派飛，若訴求成功，長程線機師人力將更加吃緊，航空貨運物流鏈惡化雪上加霜。