謝金河：台股已非台積電一個人的武林

台股去年一口氣漲到15000點，最大動能來自台積電，外界擔憂台股只靠台積電一隻腳，萬一有變數怎麼辦？財信傳媒董事長謝金河表示，台積電今年淨利可能逼近6000億，把貨櫃三雄與台塑四寶淨利加起來，已經超過台積電，這已經「不是一個人的武林」。他認為，從外銷接單來看，基本金屬橡膠、塑膠製品、機械出口成長率，其實已經超過電子零組件及資通訊產品，這是台灣產業的質變與量變！

謝金河在臉書發文指出，今年指數在高檔震盪，台積電漲到元月21日的679元即功成身退，持續盤整到現在，但台股在震盪中，仍然穩健向前行，這是因為台灣全體上市櫃公司獲利大躍升。今年上半年淨利2兆元，已經超過2019年全年總和。

去年台積電淨利5178億元，獲利能超過1000億元的企業，只有台積電及鴻海，今年可以賺超過千億元的公司，可能多了好幾家。

謝金河提到，金控的富邦及國泰，前七月淨利都超過1000億，富邦為1061.8億元，國泰是1173.26億元。再來是聯發科，上半年淨利530.83億元，今年目標可能是1050億元。還有傳產股今年大爆發中鋼稅前900億，稅後純益約600億元，三家貨櫃航運公司，上半年已大賺1708.8億元，全年可能超過4000億元，還有台塑四寶上半年淨利1291.27億元，今年全年會超過2500億元，除了台積電，鴻海外，今年會賺超過千億元的企業愈來愈多，這也代表台灣資本市場的底藴愈來愈深厚。

謝金河強調，台積電今年淨利可能逼近6000億元，把貨櫃三雄與台塑四寶的淨利加起來，已經超過台積電，這已經不是一個人的武林。

他認為，很多人喜歡批評台灣只靠電子業唱獨腳戲，從外銷接單來看，大家會發現基本金屬橡膠、塑膠製品、機械出口成長率，其實已經超過電子零組件及資通訊產品，這是台灣產業的質變與量變！

（ 中時新聞網 吳美觀）

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