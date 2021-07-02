東元槓菱光 董事會審查鈺叡收購案又流會

電機大廠東元會長黃茂雄與菱光科技董事長黃育仁間父子之爭再延燒。圖／本報資料照片
電機大廠東元會長黃茂雄與菱光科技董事長黃育仁間父子之爭再延燒。圖／本報資料照片

東元、菱光再為東元代表缺席菱光董事會再交火，東元代表二度缺席菱光臨時董事會，使鈺叡公開收購計畫的審查程序也遭到延誤，東元1日向商業法院提確認菱光董事會無效之訴，菱光則強調，東元指空不實，實屬無端指摘。菱光指出，東元相關的三位法人代表，在6月29日召開的臨時董事會未出席而流會，為完成法定程序，7月1日上午10:30再舉行臨時董事會，東元代表依然沒有出席。

東元電機法人代表連昭志、東安投資法人代表余信達、光倫電子法人代表王健珉董事，事前均紛紛以書面方式或電話回覆菱光，就算是依法需遴選審議委員會之董事會，近期也都拒絕參加，完全無視主管機關的要求及全體股東的權益。

菱光提出嚴正抗議，也鄭重呼籲三位法人董事代表人，切勿以技術杯葛來影響收購審查的法定程序，應盡速配合遴選審議委員並完成審查意見，並對董事會報告及對股東提出應有建議。

對於東元提出6月21日董事會決議無效之訴一事，菱光表示，東元指控不實。開會期間，菱光隨時與各董事、監察人確認訊號良好後，才進入董事會議案之討論，且關於利益迴避，公開發行公司董事會議事辦法訂有明文，因此董事會所討論菱光股東會開會議程中有「投資東元電機股份有限公司案」承認案，與東元間有利害關係，亦有危害菱光利益之虞，因此主席才要求余信達、連昭志董事先行迴避討論及表決，待董事會討論表決該議案後，主席旋即立刻通知二人連線並參加董事會。

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工商時報 郭及天

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