東元槓菱光 董事會審查鈺叡收購案又流會

東元、菱光再為東元代表缺席菱光董事會再交火，東元代表二度缺席菱光臨時董事會，使鈺叡公開收購計畫的審查程序也遭到延誤，東元1日向商業法院提確認菱光董事會無效之訴，菱光則強調，東元指空不實，實屬無端指摘。菱光指出，東元相關的三位法人代表，在6月29日召開的臨時董事會未出席而流會，為完成法定程序，7月1日上午10:30再舉行臨時董事會，東元代表依然沒有出席。

東元電機法人代表連昭志、東安投資法人代表余信達、光倫電子法人代表王健珉董事，事前均紛紛以書面方式或電話回覆菱光，就算是依法需遴選審議委員會之董事會，近期也都拒絕參加，完全無視主管機關的要求及全體股東的權益。

菱光提出嚴正抗議，也鄭重呼籲三位法人董事代表人，切勿以技術杯葛來影響收購審查的法定程序，應盡速配合遴選審議委員並完成審查意見，並對董事會報告及對股東提出應有建議。

對於東元提出6月21日董事會決議無效之訴一事，菱光表示，東元指控不實。開會期間，菱光隨時與各董事、監察人確認訊號良好後，才進入董事會議案之討論，且關於利益迴避，公開發行公司董事會議事辦法訂有明文，因此董事會所討論菱光股東會開會議程中有「投資東元電機股份有限公司案」承認案，與東元間有利害關係，亦有危害菱光利益之虞，因此主席才要求余信達、連昭志董事先行迴避討論及表決，待董事會討論表決該議案後，主席旋即立刻通知二人連線並參加董事會。

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