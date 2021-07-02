鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將

鋼鐵人強勢行情1日雖遇漲多獲利了結賣壓影響，出現震盪，內外資大型研究機構此時反而更聚焦，點出中鋼、新光鋼、東和鋼鐵等三大指標股，分別代表權值、飆漲領先者、漲幅即將跟進等選股邏輯思維，延續鋼鐵族群火力。

研究機構把目光同時放到業內、業外皆美的新光鋼，以及受惠廢鋼強漲在即的東和鋼鐵，接連上調二檔指標股目標價至95與75元。

本土投顧大行指出，廢鋼2021年以來上漲32％，考量三大理由，走勢將持續正面：一、俄羅斯近期為壓抑國內通膨，宣布8月起至年底對金屬出口課徵至少15％臨時稅，其中廢鋼占全球出口量5％，供給將受壓抑；二、大陸為了達成碳中和，將擴張電爐以置換高爐產能；三、原物料大漲，如鐵礦砂年初至今上漲37％。研判在正常旺季效應下，東和鋼鐵第二季每股純益1.53元，季增11％、年增119％，表現高檔不墜。

整體而言，廢鋼因供需吃緊，推升鋼筋、型鋼報價，東和鋼鐵產品組合改善，毛利率高檔不墜，加上其越南廠獲利速度提升，將成為2022年獲利成長動能。法人上調東和鋼鐵財務預期後，預估2021年每股純益5.58元、創歷史新高，2022年每股純益可望再年增近一成，達6.11元。

新光鋼方面，法人指出，第二季財報可望優於市場預期，考量鋼價仍有表現空間，上調下半年毛利率預期；另一方面，物流中心將貢獻新光鋼穩定獲利與現金流量。受惠鋼價上漲、轉投資股票評價提升之下，預期新光鋼2021年獲利可望創下歷史高峰，每股純益高達9.17元，年增2.4倍。

相較2004年每股純益繳出7.62元佳績時，新光鋼股價高點評價為三倍股價淨值比，目前評價為2021年股價淨值比的1.8倍，為過去五年區間1～2.3倍的平均，分析師認為，新光鋼評價將向歷史高檔靠攏，因而給予2.6倍股價淨值比目標，調升目標價至95元。

摩根士丹利證券日前則指出，考量大陸意圖提升關稅、減少鋼鐵出口，下半年可能會見到更多生產管制，有利大陸以外鋼廠表現，將中鋼投資評等升至「優於大盤」。

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