薪情比台積好！這6檔員工年薪超驚人

上市櫃6月30日公布本國企業去年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，鴻準及群聯分別以年平均薪酬386萬元、286萬元分別奪下上市櫃冠軍，羡煞所有上班族。

證交所統計，鴻準、聯詠、聯發科、祥碩、愛山林、鴻海、台積電、瑞昱、和泰車、聯陽、晶豪科、創意、敦泰等13家上市公司，非主管員工年薪酬都在200萬元以上。

櫃買企業福利亦不俗，年平均薪酬以群聯286萬元最高，原相、信驊、昇佳電子、智擎、晶焱及力旺在217～279萬元，M31、鈊象及創維亦在174～197萬元的水準。

上市半導體族群去年獲利發燙，薪酬也跟著水漲船高，這13檔年均薪200萬元的「高薪貴族」，只有愛山林是營建股、和泰車是汽車股，其餘11檔均為電子「薪貴」，且9檔是半導體族群，另2檔是鴻海集團。

至於非主管員工年均薪百萬元以上的本國上市公司，合計高達217家，占所有本國上市公司874家約24.83％，約近四分之一比重；但也有57家年均薪低於50萬元，更有夏都、大飲、鳳凰、興泰等4家連40萬年薪都不到，主要是觀光、旅遊業等「慘業」及營運不佳的食品業等。

若再看非主管員工年薪酬「中位數」排名，只有鴻準、聯詠、聯發科、祥碩及聯陽等5家晉升200萬元級，第6～10名分別為：晶豪科、瑞昱、和泰車、矽創、台積電等，台積電約以182萬元的數字，剛好擠進第10名。

證交所及櫃買均表示，所謂非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，主要聚焦於一般常僱員工之薪資水準，期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，以落實公司治理以及企業的社會責任。