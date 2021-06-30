4利多發酵 散裝航運日租金 齊登3萬美元

鋼鐵增產等四大因素發威，預料掀起散裝航運新一波漲價潮！波羅的海乾散貨指數BDI在今年上半年平均2,221點，遠高於去年的1,066點、2019年的1,353點，6月30日主要船型日租金同步站上3萬美元。隨著7月鐵礦石出貨旺季開始，接著北美穀物出籠，BDI指數與各型船隻日租金可望追高。

台廠散裝航運包括新興、裕民、台航、中航、四維航等短中期營運成長趨勢，值持續追蹤。

波羅的海綜合指數BDI 30日最新報價3,383點，主要船型日租金同步站上3萬美元，包括海岬型船日租金32,604美元、巴拿馬型日租金37,074美元、輕便型船日租金32,226美元，巴拿馬型船受惠南美第二季穀物大量增加，運價超越海岬型船。

裕民、中航等散裝航運商表示，在各國陸續解封拚經濟、顧民生下，鐵礦石、煤炭、穀物等大宗商品第二季價量齊揚，縱有中澳貿易戰、大陸抑制黑色系原物料價格以防通膨，鐵礦石價格仍續創十年新高，今年上半年均價每噸183美元，帶動現貨、遠期運費同步上漲，也可望反映在長約價格。

其中，主攻鐵礦石運輸的海岬型散裝輪，運價在第二季如預期創高，現貨日租金在5月創今年以來最高44,817美元，為2010年以來新高。雖然市場在第二季末回檔，第二季現貨日租金平均仍達到30,965美元，第三季遠期市場日租金價格更飆上近4萬美元。

據Clarksons公司預估，全球乾散貨海運量在今年可望成長約3.7％，大宗商品包括鐵礦石年增3.3％、煤炭年增4.7％、鋁土礦年增3.4％、穀物年增2.3％、木材年增5.5％。

在乾散貨需求大增下，船隻供給面卻吃緊，據IHS Markit統計，今年前五月船舶噸位淨成長約1.82％，全年10～40萬噸級新船預計交付103艘，噸位淨成長率僅3.5％，2022年新船預計交付更少只有46艘。同時，老舊船舶卻陸續淘汰，乾散貨海運量與運力成長率差距拉大，運價跟著看俏。

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