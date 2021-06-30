入境關島免隔離！打疫苗又有得玩 旅行社訂單暴增

美國關島推出Air V＆V專案，邀請旅客前往度假打疫苗，讓不少悶壞又沒得打疫苗的台灣旅客趨之若鶩，雄獅旅行社日前推出5天4夜自由行受到市場歡迎，儘管遇到返國隔離新制的小亂流，但今日關島確定7月4日起入境免隔離，雄獅立刻再加碼3梯的7天6夜產品，多達8梯次的航班，讓旅客有疫苗打又有得玩。

雄獅旅遊於7月6日、10日、14日、18日推出關島5天4夜機加酒商品，價格4萬5900元起，目前7月6日、18日已經額滿，其餘2梯次各剩下約30個位子，預計這2天就會銷售完畢。

另滿足長天數旅客需求，於7月22日推出22天21夜機加酒商品，每人售價13萬5900元起，目前已收訂超過40位。

關島政府今（30）日宣布，7月4日起凡持有入境前72小時的PCR陰性篩檢證明，外籍旅客即可入境免隔離，另在研擬調降Air V＆V的880美元（約新台幣2萬4500元）行政規費，預料將至少減少一半以上。

由於出現2項利多，上午訂單開始大量湧現，因旅客需求增加，雄獅旅遊宣布於7月27日、8月2日及8日，增加3梯次關島7天6夜機加酒商品，預估價格會比5天4夜增加約1萬元左右。

（中時 陳祐誠）