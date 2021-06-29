壹傳媒擬售台灣蘋果新聞網 外界聯想這家

壹傳媒29日在港交所披露，與潛在買方就可能出售Amazing Sino International Limited之全部股份訂立意向書，擬出售台灣蘋果日報線上版。

該公告稱，潛在買方預期於2021年7月9日或之前完成該等事項，訂約方同意致力於2021年7月30日或之前簽訂正式交易協議。

壹傳媒29日宣布，擬出售台灣蘋果新聞網，並傳出買家是一家金融集團，外界直覺就是已有媒體頻道的富邦金控。對於外界「聯想」，富邦金控的回應是「毫無所悉，沒有評論。」

壹傳媒集團於6月29日晚上公告，「將公司與潛在買方（「潛在買方」）就該集團可能出售AmazingSino International Limited（英屬維爾京群島）（「Amazing Sino」）（於台灣經營提供新聞及娛樂內容的媒體業務）之全部已發行股本訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力之建議（「建議」）。Amazing Sino及其附屬公司出版台灣蘋果日報網」上版。

該公告也表示，「該建議須待簽訂合同及經盡職審查，潛在買方預期於2021年7月9日或之前完成該等事項。訂約方同意致力於2021年7月30日或之前（或於各方同意之較後日期）簽訂正式交易協議。根據該公司董事所深知、盡悉及確信，潛在買家為獨立於該公司及其關連人士之第三方。倘若及當有進一步事態發展（包括倘若及當訂立正式協議）時，該公司將適時另行刊發公告。」