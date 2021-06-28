豐泰Nike營運占比 向上推升

豐泰企業28日證實，旗下2010年成立的印度East Wind Footwear公司，因客戶及產品組合調整，今年不再生產Converse加硫鞋，改增產Nike鞋。在客戶替換後，法人推估，Nike占豐泰營運占比，可由原86％、87％，再往上推升，讓雙方邁入45週年的合作關係更加緊密。



外，豐泰2020年拿到全球健身器材業界龍頭美商派樂騰（Peloton）訂單，已開始生產Peloton室內腳踏車鞋，這是豐泰繼義大利Northwave腳踏車鞋，及美國Giro腳踏車鞋等訂單之後，首度拿到室內腳踏車鞋訂單。



豐泰2006年成立印度Tamil Nadu省Cheyyar SEZ Developers公司，開發製鞋特別經濟工業區，2007年成立印度Lotus Footwear Enterprises一廠，及後續增設的二廠，均生產Nike鞋。



接者，豐泰2010年成立印度East Wind Footwear投入自動化製程與設備研發，開始生產Converse加硫鞋，今年不再生產。另豐泰印度廠還生產法國的所羅門（Salomon）品牌戶外運動鞋。



集團2016年再設立印度第二工業區Bargur後，2017年又成立Fairway Enterprises一廠，生產Nike鞋，目前仍持續擴廠中。



豐泰董事會3月23日已通過集團旗下印度子公司Fairway Enterprises公司增資案，總金額1,650萬美元，作為印度Bargur工業區第二階段工廠營運的機器設備及營運資金，繼續為主力客戶Nike增加所需鞋款。



豐泰今年第一季資本支出為7.86億元，主要用於新增產線設備，及定期的設備汰舊換新等支出，今年除大陸廠沒有新增產線外，其餘包括越南、印尼及印度等三個廠區，均有新增產線計畫，以利增添今年營運動能。展望今年營運，法人估豐泰今年製鞋產能，可望比去年再增加7～10％。