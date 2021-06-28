電動車前5月銷量年增 贏整體車市

電動車銷售格外抗「疫」，台灣特斯拉今年前五月銷量年增23％，突破2,300輛創同期新高。保時捷靠著品牌首款電動跑車Taycan的加持，前五月銷量猛增近四成，逼近2,450輛，雙雙跑贏整體車市。



各車商看準銷售後市，紛紛規劃引進新款電動車，保時捷Taycan入門後驅車款在台上市，電動車銷售業績踩油門；BMW今年第四季將一口氣迎來iX與i4兩款豪華電動車，重返豪華電動車競爭行列；豐田、現代汽車明年也將分別進口純電動車來台銷售。



國產車廠也沒有缺席，中華汽車推出台灣第一款對一般大眾販售的國產乘用電動車「e-Veryca五人座客車」，搭配車電分離計價模式，降低購車入手成本，加速電動車產品推廣。



今年國內新車銷售明顯受到疫情衝擊，電動車受影響程度較低。5月中疫情升級三級警戒，台灣特斯拉當月新車交付顧客數量逼近千輛，較去年同期大幅成長13.5倍；累計前五月交車總量達2,312輛、年增23.3％。



包括奧迪e-tron、捷豹i-Pace等豪華品牌純電跑旅車，也陸續在台灣市場開賣，吸引許多嘗鮮搶新的買家青睞。



保時捷受惠於首款純電跑車Taycan今年開始交車，推升台灣5月新車總銷達566輛、年增逾23％，前五月達2,447輛、年增39.5％，遠勝於同期整體車市的表現。



台灣保時捷透露，Taycan台灣接單表現為東亞市場最佳，接單量比預期高出至少五成；Taycan在台銷量上也衝上電動車銷售榜亞軍，僅次於特斯拉Model 3。台灣保時捷6月起追加Taycan入門的後驅車款，358萬元起的訂價較原有的四驅車款至少下調百萬元，市場看好將帶動Taycan車系整體銷量翻倍增。



中華汽車也積極投入電動車產品開發，去年上市電動輕型商用車e-Veryca，今年追加e-Veryca五人座客車產品，搶下市售國產乘用電動車的頭香。



中華車新創「車電分離」租賃方案，將占電動車主要成本的電池以分期租賃方式支付，前八年月付2,999元、第八年後月付1,999元電池租賃費，將原價89.7萬元起的e-Veryca，入手價壓低至58.6萬元，加速產品推廣。