手機代替簽名收貨 快遞業者出新招

疫情警戒持續，網購成了疫情下的主要商業行為，快遞業者為確保客戶、員工的健康安全，降低染疫風險，在台推出「零接觸簽收」服務，包括免簽名機制、簽名拍照及出示QRcode掃描完成簽收，大幅降低接觸的染疫風險。

快遞業者的「零接觸簽收」有三大措施，第一、推出「免簽名機制」，由收派員與收件人事前電話聯絡後，雙方同意收派員放入指定位置，並拍攝留存通知客戶，收件人於約定時間領取包裹即可。第二、「簽名拍照」，收派員與收件人事前完成電話聯絡後，物件放置通風處並維持社交距離，由收件人自備原子筆或印章進行簽名，收派員拍照完成簽收。

除以上兩種措施，也可下載快遞業者APP產生簽收QRcode，收件人點選APP的上門簽收碼功能，收派員送達貨件後，出示QRcode掃描完成簽收，完成以上的「零接觸簽收」，運單詳細資訊內容都會同步更新在快遞業者官網、APP、WeChat等下單管道可供查詢。

快遞業者指出，為配合政府防疫政策及維護客戶的服務品質，三級警戒期間僅提供月結客戶上門取件，非月結客戶建議使用行動支付運費，減少現金交易傳遞病毒的風險，也與LINE Pay合作支付運費，是民眾生活繳費新選擇，不定期享有活動回饋優惠，疫情期間的付款交易免接觸，使用便利又安心。

在全台疫情三級警戒前，快遞業者已提前完成防疫部署，提供收派員口罩、酒精、護目鏡等防疫物資，落實員工體溫監測且隨時做好自主健康管理；若到高風險場所執行收派件服務，必要時穿著防護衣，重視員工健康安全。

（ 中時 黃琮淵）

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