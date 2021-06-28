減輕財務負擔 旭源將處分新竹廠

包材及設備大廠旭源董事會剛通過出售新竹廠房及土地，用以償還銀行聯貸，減輕財務負擔及降低負債比，同意授權董事長黃南源在總價6.725億元以上，處分新竹廠房及土地，旭源預估年底前可完成交易及辦理過戶手續。

旭源主管指出，旭源2011年買入新竹湖口工業區土地生產標籤機及印刷機，並將新竹廠打造為印刷機示範工廠，但嘉義廠才是真正生產大本營，造成人力重複配置。旭源基於人力條度及整合資源，已於2020年將印刷機設備搬遷至嘉義廠。

旭源主管表示，去年爆發新冠肺炎疫情，致使旭源無法派人出國，致使標籤機拓展外銷業務而受阻，去年調整策略，因應半導體等產業很夯，去年6、7月開發PCB、半導體及封裝等產業零件及設備，巴西及印尼兩海外工廠生產收縮，本業都獲利，但美元兌換當地幣別升值，新台幣兌美元又升值，致使旭源去年及今年第一季都出現虧損。

旭源指出，旭源今年三月及最近陸續接獲一批標籤機訂單，但考量新竹廠生產標籤機及企業營運總部只需要千坪土地，董事會決議處分新竹廠房及土地，州巧科技表態有意願購買，董事會授權董事長黃南源在總交價6.725億元以上，進行後續洽談，處分所得用以償還2019年向銀行辦理12.8億元聯貸案，改向銀行貸款。旭源出售新竹廠房及土地之後，計畫在新竹一帶租地或購地建廠，生產標籤機及作為企業營運總部。