晶華出3招 餐飲業績拚原營收5成

配合防疫三級警戒、全台餐廳禁內用，連鎖餐飲與觀光飯店集團全力衝刺外帶外送餐飲，但再怎麼用力拚，營收仍達不到原業績三成；然而，台北晶華酒店因「不只靠外帶外送」，6月餐飲業績有機會達到原營收的50%，照過去業績推估算達6,000萬元。



台北晶華酒店6月餐飲營收有機會達到原業績五成，主要來自三大構面：1.外帶與外送服務，2.把握節慶商機，成功爭取粽禮大單挹注。3.食品零售與網購電商業績爆發成長。台北晶華透過「不只是外帶與外送」的銷售管道，為餐飲業績添柴增溫。



多樣化剛需零售食品與成功開拓多元電商通路，是晶華面對疫情衝擊，確保餐飲仍有持續且穩定收入的關鍵之一。



疫情加速了餐飲零售通路的發展，尤其是有效期限較長的冷凍或常溫商品漸受消費者青睞，晶華領先飯店同業投入零售食品發展多年，原本就以冷凍以及常溫牛肉麵站穩市場，去年售出超過30萬盒牛肉麵，疫情升級期間更趁勝追擊，推出「晶華海鮮叻沙麵」與「晶華剝皮辣椒雞湯麵」兩款全新的常溫即食料理包，搭配其他零售商品如花旗蔘烏骨雞湯、老滷蹄花與府城肉燥等，整體麵類禮盒的銷售數字也再向上提升。



晶華零售食品除在館內與官網電商平台銷售，也與東森購物、美式大賣場、連鎖超商與精品超市等通路合作販售，不只大幅提升品牌知名度，也挹注營收。晶華目前持續規劃港點、披薩、佛跳牆等零售商品，預計6月底到7月中旬陸續上線。



把握節慶商機、深度耕耘端節自食與送禮市場，今年粽禮銷售業績年增40%、達1,470萬元，也讓晶華6月餐飲營收大有斬獲。除粽禮外，晶華更比照年菜外帶策略推出「端午安心闔家宴」，整合館內晶華軒、宴會廳與俱樂部餐廳資源提供多元桌菜讓消費者在家過節，亦成功開創粽禮以外商機。