靠外帶外送 餐飲業挺不過夏天

防疫三級警戒，全台餐廳禁止內用，外帶與外送餐飲成為業者「唯一活路」。惟根據調查，多數觀光飯店與連鎖餐飲集團「再怎麼用力拚」，僅靠外賣或外送的營收仍不到原業績三成，如今三級警戒延至7月12日，業界哀鴻遍野，也悲傷預告，中小型或獨立餐廳恐怕挺不過夏天，有集團背景的飯店與 連鎖餐飲集團或可繼續苦撐，但「能撐多久誰都沒把握」！



經濟部統計，5月餐飲業營業額502億元，年減19.1%，其中餐館業年減18.6%，統計處並估計餐飲業6月營業額將衰退30%到33%，惟業者表示，5月年減不到20%，是因上半月有勞動節連假與母親節大檔力撐，但至5/19起三級警戒後餐廳禁內用，市場即立即「冰封」，政府對6月衰退預估「過度樂觀」，實際衰退絕對超過50%。業者認為，若疫情不止、警戒不降級，連鎖餐飲集團與觀光飯店減薪、裁員勢不可免。



勞動部24日公布，勞雇雙方協商減少工時事業單位計987家，實施人數10,229人，這是自去年12月1日的無薪假人數11,328以來，新一波破萬的無薪假高峰。對此，觀光餐旅業界認為，觀光、餐飲業減班休息人數絕對遠高於官方公告數字。



靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，三級警戒影響觀光及餐飲業每天44億產值、從業人員約80萬人，觀光餐飲多半是中小型企業，三級警戒已逾42天了，餐飲業無法正常作生意又如何能正常發薪？無薪假的人數絕對遠高於官方數字。



黃正聰認為，觀光、餐飲業者多半沒有通報減班的經驗，又因為勞基法要求減班仍要保障最低2.4萬，多半企業會與員工私下協商減薪、但不通報。業者面臨的困境比表面上看到的更慘。



據了解，餐廳禁內用後，業者雖全力拚外帶外送卻仍「完全無法打平」、遑論有盈餘，其中觀光飯店除晶華酒店外，其它普遍只能做到原營收25%。連鎖餐飲集團因門店據點多、事業規模大，再怎麼拚外賣外送，業績也無法達到原三成，情況相當慘烈。



饗賓餐旅推出外帶/外送服務，目標希望能達到原營收25%，目前約為目標的68%、即原營收的約17%。乾杯集團台灣事業百貨店占比達到8成5，「不敢」設定外帶外送營業目標，目前僅能達原業績約20%，為此乾杯將積極投入電商再闢新生路。