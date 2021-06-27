台商回台方案遇疫情攪局 工具機百億投資優惠希展延

上銀集團、程泰集團旗下程泰及亞崴、以及全球傳動等工具機業，去年向經濟部申請的「台商回台投資行動方案」優惠，投資金額高達百億元，卻因碰上疫情攪局，加上鋼鐵及水泥等建築原物料上漲、又嚴重缺工，國內百億擴廠計畫將遞延至今年下半年或明年重新啟動。



上銀集團總裁卓永財除了在大陸蘇州擴建二期新廠，將在今年完工啟用外，也在日本神戶及義大利兩地擴建新廠，其中，日本神戶科學園區斥資百億日圓建廠，不受疫情攪局影響，於5月31日如期動土，預計2022年5月完工，將生產滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等產品；而義大利新廠位於倫巴底大區，預計明年初動工興建。



上銀也規畫對台加碼投資62億元，用於台中精密機械園區擴增產線，台中工業區及嘉義大埔美二期舊廠擴建，以及雲林科技工業區三期新廠。上銀表示，台中工業園區舊總廠及線性滑軌舊廠，已向台中市政府申請容積獎勵，預計今年底拆掉重建，雲林科技工業區三期新廠3,000多坪，預計今年下半年動工，今年資本支出30～40億元。



上銀對台投資計畫明年才到期，受疫情影響建廠進度延宕，上銀計畫明年向政府申請展延。



程泰集團旗下亞崴及程泰依「台商回台投資行動方案」，向經濟部申請專案投資貸款，程泰申請16.5億元、亞崴23.5億元，兩家公司投資案總計40億元，均獲經濟部核准，程泰集團規劃嘉義大埔美二期新廠完工後，產能滿載年產值約新台幣20億元。



程泰集團原規劃去年動工興建嘉義大埔美二期新廠，受疫情攪局，延宕至今年。程泰集團董事長楊德華表示，已向嘉義縣政府溝通說明，受疫情影響，加上鋼筋、水泥上漲，建築業嚴重缺工，導致營造廠商不敢報價，工期必須延宕，獲嘉義縣政府首肯，將延後一年動工興建。



全球傳動原本向政府申請對台擴大投資10億元，分三年在樹林廠擴建滾珠螺桿及線性滑軌等生產線。全球傳動表示，疫情導致外籍移工無法來台，目前產線人力不足，今年資本支出3、4億元，添購設備。