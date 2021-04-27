疫後瘋旅遊 馬祖爆缺位潮

馬祖旅遊爆缺「位」潮！疫後國內報復性旅遊，離島馬祖人氣超夯，連江縣長劉增應形容現在最缺的是「位子」，包括機位、船位、房位、餐位等四缺，將努力提高交通運量以滿足旅客，但也要將人氣變買氣，投資16億擴建馬祖酒廠福澳三廠後，馬酒產量將大增10倍，期進一步帶動馬祖相關產業與觀光發展。



看好旅遊人潮湧向馬祖，零售餐飲業也紛紛卡位，馬祖觀光解說協會理事長王永保說，目前全縣有統一超商12家、全家便利商店3家，還有2家即將開出，另星巴克、85度C、八方雲集各一家；據悉全聯超市也曾來馬祖考察，但找不到300坪以上店面，對此馬祖有意盤點閒置營區等空間，吸引更多零售商業進駐。



據馬管處統計，2018年旅遊人次逾18.67萬，2019年近21.93萬、2020年22.55萬，今年第一季淡季客運量已逾6萬人次再創新高。因應旅遊人潮，馬祖一天航班從10～11班提高到20班，另「台馬之星」輪每日一班，每年4～9月是馬祖旅遊旺季，不論機位、船位都一票難求。



馬祖旅遊住宿也爆缺位潮，目前旅館有五家、房間數176，另民宿203家、房間數1,025，總計可入住人數僅約3,520位。連江縣交通旅遊局已規劃BOT案，希望邀請有百間房間數的星級旅館進駐。



馬祖與探索夢號郵輪推出跳島旅遊，去年7月首航至9月底共12趟次、有1.6萬遊客登島，估計帶來2,100萬元在地消費；今年若海象佳，航班將從4月延續至10月，登島旅客可望倍增。看好商機下，台灣導遊也跟著跨海來馬祖，已有逾70位導遊接受解說員訓練。



劉增應強調，連江縣以觀光立縣，將從馬祖生態旅遊、行銷亞洲唯一奇景「莒光方塊海」、推動「探索夢號」郵輪跳島旅遊、運動行銷（如南竿鄉馬祖國際馬拉松）等四管齊下，同時設置馬祖特色產業園區，輔導縣內最大生產事業馬祖酒廠行銷與擴廠。



馬祖酒廠總經理劉九銘表示，馬祖酒廠將從地區型酒廠變成全國性酒廠，預計投入16億元擴建南竿三廠，預計112年完工，目前馬酒一年產值7、8億元；同時也跨界合作提升知名度，今（28）日與全球前五大瓷器品牌法藍瓷合作，推出限量聯名酒瓶。