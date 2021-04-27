徐旭東拍板 寶慶遠百將重建

近年台北市掀起西區翻轉計畫，遠東集團大家長徐旭東亦在長考一個月後，點頭同意將遠百體系既存歷史最悠久的寶慶店拆掉重建。遠百總經理徐雪芳27日出席遠百信義A13新櫃開幕時透露，寶慶店位於捷運西門站出口，具位置優勢卻無法吸引人流相當可惜，因此年初向總部提出拆建計畫，已獲徐旭東拍板定案。



遠百寶慶店是遠百體系第三家百貨門市，起家店永綏店後因祝融，在寶慶店另開新店後併入，另台中二店也已收掉，因此至今逾50年的寶慶店是遠百最老的店，也是全台既存歷史最久的百貨公司。寶慶店現有營業規模6,000多坪近七千坪，若按獎勵容積率最高700％估算，重建後營業面積上看1.1～1.2萬坪。



寶慶店開幕時，當年西門町百貨臨立，有來來百貨、今日百貨、力霸百貨等，但隨著北市商圈轉移往東區，如今遠百寶慶店成為西門商圈唯一百貨公司。寶慶店15年前曾斥資數億元外觀拉皮、內部改裝，但仍因設計老舊，吸引不到大品牌進櫃，無法提升營運表現。徐雪芳表示，寶慶店位於西門站出口，地理位置優越，未來重建後更有望與西門捷運站連通，且客群年齡層定位一定要降低，以符合商圈特性，預估整個工程需要五年時間，目前動工時間未定，要先確定建築設計師，而據悉包括徐旭東女兒、遠百董事徐國玲亦相當樂見寶慶店拆建計畫。



近年遠百幾乎以每年一店速度持續展店，包括2020年開出信義A13，帶動疫情年仍創造出全台11店年營業額近470億的成績；今年則預計在第三季開出遠百竹北店，並力拚全年衝刺500億營業額，徐雪芳表示，竹北店受疫情影響工程進度，目前已進行到消防檢查，預估第四季可以營運，招商進度也接近完成，包括輕奢、服飾、餐飲等約3～400個櫃位，除了建築有客家傳統文化的土樓之外，內裝也會以客家文化氛圍呈現，備受各界期待。



徐雪芳表示，後疫時期仍無法出國，今年百貨業幾乎呈報復性消費，以遠百來說，3、4月業績較去年成長超過40％，累計1月至今成長也達26％，她說，第一季營收創歷史新高，精品、家電、化妝品成長幅度最高，全台各店都表現好，期待好表現可延續到下半年。