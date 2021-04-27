濁水溪現斷流 魚屍曬到見骨 農民叫苦

水情嚴峻，第四河川局指出，超過半年中南部降雨不明顯，造成濁水溪乾枯，自強大橋以西斷流情況。農民發現，溪床龜裂，鯛魚、鱸鰻陳屍在溪床，經烈日曝曬後已成乾。

雲林縣楊姓西瓜農在濁水溪種植西瓜逾40年，他告訴中央社記者，不曾看過濁水溪乾枯，現在只剩下涓涓流水，自強大橋以西幾乎無水，溪床還出現龜裂。

其他農民更發現，原本棲息在濁水溪底的鱸鰻、台灣鯛魚等生物陷在沙床上，魚屍曬到見骨，「再不下雨，農民要活不下去了」。

有民眾把濁水溪乾涸河床、魚屍照片放到臉書「二崙人讚出來」，並質疑是集集攔河堰把水都截走造成濁水溪斷流，網友留言「祈求上天趕快下雨」。

第四河川局副局長董志剛今天到彰化縣二水鄉視察濁水溪沿岸堤防，也看到濁水溪河面寬只剩下數公尺，越往下游走水流越小，自強大橋以西出現斷流現象，現只能祈求老天趕快下雨解除旱象。

董志剛表示，近日中南部山區有下雨，但是河川中下流雨量少且降雨時間短，雨水被土地吸收，並未挹注到河川流量。

董志剛說，濁水溪自強大橋以西河段沒水是因長期乾旱造成，並非全因集集攔河堰攔水造成。另外，西螺大橋以下河段沿岸農田灌溉主要由集集攔河堰供水，濁水溪床雖然乾涸，但農田仍能灌溉。