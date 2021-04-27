台塑5月PVC外銷報價 上漲30美元

反應成本、供給趨緊支撐，近期PVC行情維持高檔走堅態勢；除中國大陸PVC電石法內銷價小漲20美元，約1,220美元/噸（電石法），台塑5月PVC外銷報價也持穩續調，上漲30美元，為ClF中國大陸1,540美元/噸，ClF印度C1,670美元/噸。

展望後市，台塑指出，大陸PVC因獲利佳同業開工率提昇，且因PVC外銷國際行情高，大陸PVC 3月出口量近23萬噸，較去年月均5萬噸大幅成長，衝擊印度、越南、孟加拉等市場，壓抑PVC續揚力道；尤其，印度整體需求因疫情再起而呈現停滯狀態，短線恐呈現區間震盪整理格局。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。華夏台灣PVC年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成大陸泰州PVC產能60萬噸。

分析師表示，台塑3月船期報價比2月上漲20美元/噸。春節期間美國德克薩斯州寒潮造成大量煉化及PVC裝置關停，台塑4月報價大漲300美元/噸。台塑上調5月船期報價對大陸價格形成支撐。

大陸PVC第二季除成本保持強勢，新增產能少且存量裝置存集中檢修，供需總體預計仍然偏強，但高價抑制下游補庫熱度，第二季度出現單邊趨勢性暴漲機會較少，主要矛盾在於下游成本壓力能否順利向終端傳導。

目前大陸PVC社會庫存繼續有所減少，生產企業庫存低位，供給壓力不大，惟前期下游管材大廠的調價計劃暫緩，顯示價格向終端傳導並不順暢，勢必影響PVC走勢。後續如果信越美國、台塑美國、西方化工、西湖化學等大裝置完全恢復，外盤報價可能會出現高位回落。

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