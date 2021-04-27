華航美國線運價 貨攬業者:5月續漲機率大

華航（2610）爆發機師染疫，對貨運是否造成影響，貨攬業者認為，華航已經在上周宣布調漲美國線價格，5月第1周將再調升2到3成，目前還是一位難求，恐怕邁入第3季旺季前，空運價格續漲機率大，華航也全力調派人力，讓747貨機的載運能維持正常供應。

華航總計1,272位機師，其中9位機師染疫，華航表示，配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢作業，所有機師陸續安排篩檢，過程嚴守防疫措施，採檢後依個人意願安排接種疫苗。華航持續鼓勵第一線人員接種疫苗，除空勤組員外，也安排符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤員工施打公費疫苗，期盼加速施打疫苗，強化自身防護。

華航上周宣布調漲美國線價格，原先客戶還在觀望，但機師染疫後，怕影響貨能供應，出現搶艙情況，傳出5月第一周已經沒有空的艙位。華航5月如果無法機動的提供貨機增班，客戶的議價空間彈性會變小，航空運價再墊高並不是不可能。

華航染疫的機師當中，有4位是747機型，777有1名，另外4名則機師則是服務A,350與A,330機型，分散在不同的機型，短期調度不是問題，但目前加快疫苗施打速度，就考驗華航調度能力。

（時報資訊 莊丙農）

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