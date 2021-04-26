鎳價回穩 燁聯、唐榮盤價看漲

近日來國際鎳價止穩，加上歐美市場需求強勁，不銹鋼廠外銷接單暢旺，不銹鋼市場營造反彈契機，市場預期燁聯（9957）、唐榮（2035）將於本周四前開出的5月盤價有機會小漲，不銹鋼族群業績前景旺。

不銹鋼業者表示，近日來國際鎳價跌到每公噸1.61萬美元後止跌回升，現貨價已拉高至1.64萬美元，加上國際廢鋼原料受到碳鋼需求走強，與大陸大陸碳中和及環保限產影響，近來價格走高且不易購買，以致整體原物料成本仍在高檔階段，再加上美國祭出2.3兆美元投入基礎建設，及大陸投入新台幣逾40兆推動新基建計畫，使得不銹鋼外銷市場轉強，內銷市場也受支撐，開始轉穩。

受到鋼市火熱與鎳價回穩激勵，不銹鋼族群26日股價普遍彈升，燁興（2007）上漲0.50元、收15.20元，成交量5,054張；大成鋼（2027）大漲3元、收48.70元，成交量逾7.11萬張；新光鋼（2031）盤中攻上漲停板作收，收盤價66.50元，爆出2.52萬張交易鉅量；允強（2034）上漲0.5元、收29.15元，成交量5,017張；運錩（2069）上漲0.7元、收24.60元，成交量1,803張；彰源（2030）上漲0.8元、收18.40元，成交量8,579張。

對於鋼市需求表現，燁聯表示，近來受到美國基礎建設需求轉強與歐洲汽車、家電市場需求強勁等因素激勵，近來業績占比達四成的外銷接單順暢，且都順利達標，而內銷市場也轉趨穩定，不銹鋼後市應可逐漸轉好。

下游允強等相關鋼廠則表示，近來外銷需求還OK，接單不是問題，只是航運運費漲的太兇，幾乎較之前漲了四、五倍之多，且國外常發生塞港與塞船現象，導致有些貨品運不出去，也多少影響國外客戶下單的意願，再加上新台幣升值影響，推升產銷成本，建議上游鋼廠5月盤價能平穩最好。

豐興鋼筋價 連五周走升

受到進口廢鋼原料成本上升影響，豐興（2015）連五周調漲鋼筋價格，26日每公噸再漲200元、漲幅近1％，型鋼的MQ產品價格每公噸也調漲500元。在價漲且需求持續增加下，鋼金族群業績值得期待。

豐興發言人莊文哲表示，近一周來雖然美國廢鋼原料價格漲多回檔，但因進口廢鋼近來漲價幅度高於國內價格，為反映原料成本，豐興才適度調漲鋼筋價格，且鋼筋市場買氣不差，至於鋼筋出貨情況，則維持順暢的局面。

受到鋼市熱絡和鋼筋價格上漲激勵，鋼筋族群26日股價全面大漲，其中東鋼（2006）上漲2.70元、收在62元，成交量1.98萬張；豐興上漲2.6元、收89.90元，成交量1,875張；威致（2028）上漲2元、收38.70元，成交量1.05萬張；海光（2038）上漲3.10元、收34.55元，成交量3.19萬張。

豐興26日召開廠盤會議，會中決定鋼筋價格每公噸漲200元，廢鋼收購價維持平盤，型鋼產品基價也持平，但調漲型鋼項目的MQ產品價格每公噸漲500元。豐興調漲價格後，廢鋼收購牌價每公噸1.11萬元、鋼筋2.06萬元、型鋼2.48萬元。