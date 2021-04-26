寶雅首季EPS 6.2元 同期新高

寶雅（5904）26日公布第一季財報，首季合併營收47.22億元，季增3.3％、年增10.7％，稅後淨利6.06億元，較去年同期增逾22％，EPS達6.2元優於去年同期5.06元，均創同期新高。寶雅今年展店虛實並進，法人樂觀將為接下來業績成長添動能。

寶雅第二季持續展店，包括4月在桃園八德、台中豐原、台南永康等開POYA HOME寶家新店，而5月寶雅POYA進軍台北蛋黃區，將在台視旁開新店，新版電商POYA BUY則預計第三季登場，屆時虛實整合有助全年獲利再上一層。

寶雅透露，今年第三季將推出的全新電商平台POYA BUY，預計會是體驗型美妝生活店商平台，並符合現代人生活及購物習慣，更無縫串連寶雅現有線上及線下的資源，包括線上及線下的會員福利制度都會合併，像是本（4）月推出的金卡會員制度，只要累積消費達1萬元就可免費升級金卡會員，即享有五大優惠，包含獲得3,000點會員點數、每月都享有150元購物金、壽星生日當月5號至門市消費可享點數36倍送及每月獨享金卡會員折扣商品等。

而迎來母親節檔期，寶雅即日起至5月9日推出全館專櫃單筆滿2,000元送200元抵用券，現買現折抵，有望拉升新一波買氣。

由於首季寶雅、寶家均有新店開幕，使得第一季合併營收持續雙位數成長；寶雅截至3月底全台共有265間寶雅、23間寶家，總計288家門市，第二季持續展店，寶雅目標今年續增至285家店、寶家年底開至51家。

至於線上網購平台預計最快第三季推出，初期將上線上萬項商品，業界推估，寶雅原有官網在建構線上線下會員大軍後，實體六萬多項既有銷售品項外，策略結盟新品像是與大江生醫開發的自有商品，可增加新通路選擇，直接挹注營收與獲利。

今年初寶雅已經推出行動支付應用程式Poya Pay，基礎建構之後，電商網購自然水到渠成。