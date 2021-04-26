機師染疫擴大影響貨運航班？ 華航回應了

由於各國邊境尚未完全解封，貨運仍為航空業重要營運動能；對於華航機師染疫案擴大，26日新增2名貨機機師確診，面對市場疑慮，華航表示，貨機尚未有航班取消，影響不大。

華航機師染疫案持續擴大，26日又有2名貨機機師確診，至今國內已有8名華航貨機機師、1名機師家屬染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，華航因班次多、風險較高，但不排除對其他航空公司機組員也進行擴大採檢。

疫情因素，貨機成航空公司營運重要動能，也讓華航成為目前少數賺錢的航空公司。華航旗下貨機機隊包含3架777F貨機及原有18架747F貨機，華航今年起定期貨運航班提升至每週117班，並配合市場需求，安排不定期加班機，每週約有120至125班。

華航3月貨運營收高達新台幣91.86億元，寫下歷史新高，華航日前公告，自4月28日起美國線運價每公斤再調漲25％至35％。

對於機師染疫，貨物承攬業者分析，海、空貨運已出現嚴重缺艙，若未來華航進一步調整貨機航班，恐讓缺艙狀況會更惡化；不過，華航表示，目前尚未有任何貨機航班取消，影響不大。

華航指出，將配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢作業，所有機師將陸續安排篩檢，過程嚴守防疫措施，採檢後依個人意願安排接種疫苗。

華航也說，持續鼓勵第一線人員接種疫苗，除空勤組員外，也安排符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤員工施打公費疫苗，期盼加速施打疫苗，強化自身防護，提升群體保護力。

（中央社）

華航：加速機組員施打疫苗

華航再增2位確診機師，對此，華航發聲明指出，華航致力維護全員安全與健康，持續進行防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等均加強消毒範圍及增加頻率，相關單位亦視需安排居家或分區辦公措施減少接觸，暫停召開非必要的會議及參訪活動，並宣導強化員工衛教觀念，提醒所有員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手，控制搭乘電梯人數，保持社交距離，落實每日兩次量測體溫及紀錄，注意自身健康狀況。

華航並指出，公司也特別關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，公司亦已建立健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，致力確保每位機組員身心健康。

華航配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢作業，所有機師陸續安排篩檢，過程嚴守防疫措施，採檢後依個人意願安排接種疫苗。華航持續鼓勵第一線人員接種疫苗，除空勤組員外，也安排符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤員工施打公費疫苗，期盼加速施打疫苗，強化自身防護，更提升群體保護力。

華航表示，華航恪遵政府防疫政策，以防疫安全及機組員健康為最大考量，機組員居家檢疫場所均遵照指揮中心規定，持續落實防疫管理與消毒清潔。華航感謝指揮中心協助，將配合派駐人員的檢視與指導，強化防疫措施，降低傳染風險。另外，各外站嚴謹監督每個防疫環節，落實空地勤與地勤代理人員應完善的防疫措施；若有發現不符防疫規定可立即通報，確保員工有一個安心的工作環境。

華航表示，目前安排機師進行篩檢及加速施打疫苗，零星航班受到影響，相關航班動態請關注華航官網。華航全力配合指揮中心調查可能的感染源頭，以利疫情控制及有效防疫。在指揮中心公布調查結果前，齊心防疫為首要目標，期盼外界勿加臆測或散播未經證實的資訊，以免造成不必要的惶恐不安及歧視誤解。

（工商時報 姚舜）

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