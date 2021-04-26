豐興鋼筋連5漲 每公噸漲200元

豐興（2015）調漲本週鋼筋價格，每公噸漲200元，且調漲型鋼MQ產品價格，每公噸漲500元，至於廢鋼產品則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,100元，鋼筋每公噸為20,600元，型鋼基價每公噸維持24,800元。

（工商時報 林憲祥）

美國貨櫃廢鋼原料報價微跌，豐興（2015）今日開出本周盤價，廢鋼開平盤，鋼筋續漲200元，鋼筋為連續第五周漲價，累計漲1800元。此外，型鋼基價平盤，但MQ產品漲500元。

國際鋼鐵原料價格持穩高檔，豐興今日開平高盤；其中，原料面的廢鋼持平，仍為每公噸1萬1100元；鋼筋調漲200元，為每公噸2萬600元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬4800元，但MQ產品漲500元。

回顧上周，國際原料行情持續回升，豐興上周廢鋼仍開高，累計三周漲1000元；鋼筋上周為連續第四周漲價，本周續漲，為連續第五周漲價，累計漲1800元。

國際原料行情漲跌互見，仍在高檔整理，日本2H廢鋼報價持平為每公噸455美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌8美元為427美元，澳洲鐵礦砂由每公噸177.85美元上漲至185.1美元。

豐興去年在價格低檔時期接下不少鋼筋訂單，未料去年下半年廢鋼價格急漲，成本攀升，導致鋼筋產品第一季呈現小幅虧損，目前有將近半年的未交較低價訂單；隨著鋼筋價格逐步回升，鋼筋本季虧損不致擴大，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

（ 時報資訊 沈培華）

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