4/25前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

4/26（一）勞動部公布最新無薪假統計
今年首批地上權公告招標
央行公布3月消費者暨建築貸款餘額
英特爾xeon伺服器CPU記者會
寶雅公布第一季財報
4/27（二）房屋稅開徵記者會
國發會發布景氣燈號
央行公布3月退票統計
中大台經中心發布4月份消費者信心指數發布
91APP上櫃前業績發表會
家登土城新廠動土
國泰建設和三井不動產集團舉辦南台灣房地產現況與趨勢座談
4/28（三）台灣影響力投資協會／從聯合國SDGs談社會住宅（Affordable Housing）多元發展專題座談會
星展銀行、新加坡旅遊局／星展新加坡歡樂城開幕
智崴舉辦飛越荷蘭活動
4/29（四）央行公布第一季理事會議事錄摘要
國立清華大學／「彭淮南先生名譽博士學位」頒授典禮
2021玉山科技協會暨勤業眾信科技論壇「 護國群山崛起－台灣科技業轉型升級新時代」
4/30（五）主計總處公布第一季GDP概估

國際財經焦點

4/26（一）美國3月耐久財
德國4月Ifo企業信心指數
日銀召開2日貨幣政策會議
4/27（二）美國聯準會召開2日決策會議、2月凱斯席勒房價指數、4月消費者信心指數
歐元區4月企業與消費者信心指數
日本3月零售額初值、日銀公布貨幣政策決議以及第一季前景報告
韓國第一季GDP
4/28（三）美國聯準會公布利率決策
德、法4月消費者信心指數
韓國4月消費者信心指數
4/29（四）美國上周初領失業救濟人數、第一季GDP
德國4月失業率、CPI
英國4月全國房價
日本國定假日休市
韓國3月工業生產
4/30（五）美國3月個人所得與支出
德國、法國、西班牙、義大利第一季GDP
日本4月東京CPI、3月失業率與工業生產初值、4月消費者信心調查

陸港澳焦點

4/26（一）復星醫藥、金風科技H股公布第一季財報
4/27（二）3月規模以上工業企業利潤
香港3月進出口
匯豐、中鋁H股公布第一季財報
4/28（三）港交所、中興通訊、中國電信、建行、中國人保、中國太保、
比亞迪電子、比亞迪、亞泥（中國）H股公布第一季財報
4/29（四）工行、中行、交行、東航、國航、南航H股公布第一季財報
4/30（五）4月官方製造業、服務業PMI
5/01（六）「互聯網應用程式必要個人資訊範圍規定」正式上路 
陸股五一勞動節休市，6日開盤

台股一周焦點

4/26（一） 除息嘉威
4/26（一）法說會盛群
4/27（二）法說會智原、中光電、旺宏、力成、訊連、捷流閥業
4/27（二）新股買賣臺慶科
4/28（三）股東會 燦坤、元勝、威潤、綠電、美德醫療-DR
4/28（三）除權息 福邦證、宜進、同協
4/28（三）法說會 瑞儀、譜瑞-KY、聯電、聯發科、台郡、精測、義隆、聯亞光
4/29（四）法說會 友達、穩懋、台達電、亞德客-KY
4/30（五）股東會誠美材、泰金寶-DR

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工商時報 數位編輯