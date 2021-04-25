4/25前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|4/26（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
今年首批地上權公告招標
央行公布3月消費者暨建築貸款餘額
英特爾xeon伺服器CPU記者會
寶雅公布第一季財報
|4/27（二）
|房屋稅開徵記者會
國發會發布景氣燈號
央行公布3月退票統計
中大台經中心發布4月份消費者信心指數發布
91APP上櫃前業績發表會
家登土城新廠動土
國泰建設和三井不動產集團舉辦南台灣房地產現況與趨勢座談
|4/28（三）
|台灣影響力投資協會／從聯合國SDGs談社會住宅（Affordable Housing）多元發展專題座談會
星展銀行、新加坡旅遊局／星展新加坡歡樂城開幕
智崴舉辦飛越荷蘭活動
|4/29（四）
|央行公布第一季理事會議事錄摘要
國立清華大學／「彭淮南先生名譽博士學位」頒授典禮
2021玉山科技協會暨勤業眾信科技論壇「 護國群山崛起－台灣科技業轉型升級新時代」
|4/30（五）
|主計總處公布第一季GDP概估
國際財經焦點
|4/26（一）
|美國3月耐久財
德國4月Ifo企業信心指數
日銀召開2日貨幣政策會議
|4/27（二）
|美國聯準會召開2日決策會議、2月凱斯席勒房價指數、4月消費者信心指數
歐元區4月企業與消費者信心指數
日本3月零售額初值、日銀公布貨幣政策決議以及第一季前景報告
韓國第一季GDP
|4/28（三）
|美國聯準會公布利率決策
德、法4月消費者信心指數
韓國4月消費者信心指數
|4/29（四）
|美國上周初領失業救濟人數、第一季GDP
德國4月失業率、CPI
英國4月全國房價
日本國定假日休市
韓國3月工業生產
|4/30（五）
|美國3月個人所得與支出
德國、法國、西班牙、義大利第一季GDP
日本4月東京CPI、3月失業率與工業生產初值、4月消費者信心調查
陸港澳焦點
|4/26（一）
|復星醫藥、金風科技H股公布第一季財報
|4/27（二）
|3月規模以上工業企業利潤
香港3月進出口
匯豐、中鋁H股公布第一季財報
|4/28（三）
|港交所、中興通訊、中國電信、建行、中國人保、中國太保、
比亞迪電子、比亞迪、亞泥（中國）H股公布第一季財報
|4/29（四）
|工行、中行、交行、東航、國航、南航H股公布第一季財報
|4/30（五）
|4月官方製造業、服務業PMI
|5/01（六）
|「互聯網應用程式必要個人資訊範圍規定」正式上路
陸股五一勞動節休市，6日開盤
台股一周焦點
|4/26（一）
|除息
|嘉威
|4/26（一）
|法說會
|盛群
|4/27（二）
|法說會
|智原、中光電、旺宏、力成、訊連、捷流閥業
|4/27（二）
|新股買賣
|臺慶科
|4/28（三）
|股東會
|燦坤、元勝、威潤、綠電、美德醫療-DR
|4/28（三）
|除權息
|福邦證、宜進、同協
|4/28（三）
|法說會
|瑞儀、譜瑞-KY、聯電、聯發科、台郡、精測、義隆、聯亞光
|4/29（四）
|法說會
|友達、穩懋、台達電、亞德客-KY
|4/30（五）
|股東會
|誠美材、泰金寶-DR
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