4/25前瞻一周》下周國內外財經焦點

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房屋稅開徵記者會

國發會發布景氣燈號

央行公布3月退票統計

中大台經中心發布4月份消費者信心指數發布

91APP上櫃前業績發表會

家登土城新廠動土

國泰建設和三井不動產集團舉辦南台灣房地產現況與趨勢座談