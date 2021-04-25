台泥3招卡位電動車 老謝：不再只是孔固力

台泥定位愈來愈精準

台灣天字第一號的上市公司台灣水泥，這些年在張安平領軍下的蛻變，令人刮目相看，這兩天最醒目的焦點是台泥斥資1.32億歐元，取得義大利在法國上市的公司Engie EPS 60.48%股權，這家公司以電池儲能系統，電動車充電椿建置及智慧電網為主力，台泥入主後，又進一步增強在儲電系統布局的能力。

去年，我到和平礦區聽了李鍾培總經理簡報，台泥的定位已經很明確轉向循環經濟及新能源開發。

我印象中深刻的是張安平董事長在雨中挨家挨戶與居民溝通，後來開發的DAKA園區，居民可以在園區内設攤營業，充分照顧當地住民的生活。

最近，我注意到台泥集團的幾個大動作，一個是把信昌化工賣給長春人造樹酯，爭議很久的雲林垃圾焚化爐，台泥旗下的達榮環保以33.8億元賣給雲林縣政府，淨利4.52億元回收。

接下來台泥投資百億元投資三元電池的台泥再生資源公司，還有台泥儲能科技的投資，甚至在太陽能魚電共生，台泥也有備而來。

民國39年創立的台泥，今年71歲，董事長張安平只比台泥小一歲，他正帶領台泥從傳統水泥產業走向新能源及循環再生產業，而台泥加大力道投資台灣，也讓引領台股的天字第一號企業「1101」出現嶄新的格局，這是領導人為企業開啓新機運的典範佳作！

台泥定位愈來愈精準 台灣天字第一號的上市公司台灣水泥，這些年在張安平領軍下的蛻變，令人刮目相看，這兩天最醒目的焦點是台泥斥資1.32億歐元，取得義大利在法國上市的公司Engie… 由謝金河發佈於 2021年4月19日 星期一

文章來源：今周刊；文：謝金河

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