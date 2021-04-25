老謝曝大立光不快點振作 這產業就危險了

股王大立光周五（23日）收盤3100元，市值4158億台幣，而競爭對手大陸舜宇光學市值飆上7826億台幣超車大立光。財信傳媒董事長謝金河表示，這些年，兩岸的半導體產業競賽，台灣完勝，但他示警，光學變焦鏡頭，台灣從領先到落後，大立光若不能再起，台灣整個光學變焦鏡頭產業可能快速邊緣化！

香港經濟日報報導「舜宇出貨量完勝大立光」，內容提到，舜宇3月手機鏡頭出貨年增率14.8%，大立光則按年下跌26.3%，所以，舜宇完勝大立光。其實舜宇的強項在車載鏡頭，3月出貨649.1萬件，年成長164%，玻璃球面鏡頭出貨287.7萬件，年増37%，手機鏡頭模組出貨5999萬件，年增52.1%，舜宇在手機、車載鏡頭都出現大成長。

最近滙豐，瑞士信貸都把舜宇目標價調升到275港元的強力買進評等。舜宇去年全年營收427億港元，淨利54.74億港元，Eps5.01港元，現在的股價197港元，本益比37.4倍，市值2161億港元，約7826億台幣。

謝金河在臉書發文指出，大立光23日收盤3100元，市值4158億台幣，大立光市值一度是舜宇的1.4倍，如今幾乎剩下一半，很明顯可以看出光學變焦鏡頭雙雄的起落。今年景氣好轉，但大立光首季營收衰退10.6%，林恩平預告4月會比3月差，而大立光的毛利率從71.5%，已經連續4季下滑，去年第四季剩64.44%。

「大立光在2017年從6075元跌下來，目前仍在摸索反敗為勝的因應對策，」他分析，現在很明顯看出車載鏡頭成長力道遠甚於手機鏡頭，但車載鏡頭毛利率不高，這令大立光騎虎難下，其實光達的領域受矚目，佳凌去年找到新天地，股價一度登上百元，大立光如何在變焦鏡頭、球面鏡頭找到新藍海，大家都拭目以待。

謝金河說，這些年，在香港上市的丘鈦科技、瑞聲科技都趁勢而起，這兩家公司市值都超過玉晶光，近年兩岸的半導體產業競賽，台灣完勝，但光學變焦鏡頭，台灣從領先到落後，大立光是最重要的指標，大立光若不能再起，台灣整個光學變焦鏡頭產業可能快速邊緣化！

（中時新聞網 吳美觀）

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