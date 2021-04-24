青年智庫領袖班 聚焦企二代接棒

台灣上市櫃協會為協助上市櫃公司二代培養人脈及經營知識，首度舉辦新世代青年智庫領袖班23日結業式。台灣上市櫃協會理事長朱志洋表示，希望青年智庫成為協會重要次集團，與三三會青年會組聯誼會，與工商負責人班組聯合會，藉由不同產業異業交流，建立人脈。

友嘉集團總裁朱志洋表示，他去年9月接任台灣上市櫃協會理事長，協會每月15日舉辦理監會後，就會舉辦東方領袖論壇，先後邀請副總統賴清德、五院院長、政府部會首長，宏碁創辦人施振榮等企業界先進，以及律師黃日燦等具有律師、財務、金融、風險控管、醫療及文化界專業人士演講。

朱志洋指稱，女性擔任領導人愈來愈多，協會也設有女力論壇。協會也舉辦工商負責人班，邀請獅子會、扶輪社、地區性、教育、文化或社區社團負責人開講，每月還會舉行高爾夫球賽及聯誼。

朱志洋表示，他接任台灣上市櫃協會理事長後，希望培養不同背景、不同領域的年輕領袖。尤其第一、二代有許多隔閡，第一代創業篳路藍縷，經常被說比較古板、保守。二代敢說、敢做及敢行動，接手企業後，未感受第一代創業過程辛苦，對許多事情總認為理所當然，看不慣老員工或幹部做事方式，一、二代經常為了經營起衝突。

朱志洋指出，兩代之間，要學習溝通，讓事情進行比較順暢。第一代要瞭解第二代現在經營數位化，新的商機、科技及技術、公司經營手法要有所改變，要放手讓二代去做，也讓二代有機會了解一代創業篳路藍縷的辛苦及對事情的熱情。

朱志洋指出，上市櫃協會二代許多會員都是企業董事長、總經理、擔任公司董事等要職或準備接班。協會首度新世代青年智庫領袖班研習會，計有30～40位二代參與，透過他與他女兒友嘉董事朱姵穎一、二代、鬍鬚張董事長張永昌、總經理張耀升二、三代，分別與主持人對談，了解彼此間對事情看法的差異，並安排大同董事長盧明光講述併購及經營，以及戰國策副董事長張美慧講述企業公關危機處理。

朱志洋強調，大家都說青年是國家的希望，二代會透過社群組織或手機，頻繁聯誼，思路也比較接近，協會舉辦青年智庫研習會讓不同產業二代，異業交流，吸收好的經營模式，培養及建立人脈，增加經營知識及經營能力。未來也計畫在中部及南部各辦一場，每年至少舉辦一場青年智庫研習會。