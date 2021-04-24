百貨玩斜槓 爭相開拓副業增財源

疫情衝擊催化全台百貨業者，自2020年起加速啟動線上化，APP是最直接串連主顧客的路徑，但對於開展電商之路還有距離；年輕一輩的百貨人包括新光三越總經理吳昕陽、微風集團董事長廖鎮漢、冠德 環球購物中心董事長馬志綱等均認為，線上線下OMO虛實並進是趨勢，但在不影響線下業績的前提下，自營商品與獨家自營品牌成了最大優勢。

三創生活坦言現有線上電商品項，確實多是自有創Q Space商品；據廠商分析，唯有通路自營商品或獨家品牌商品，才能大量採購降低成本，推出最具競爭力的電商價格挑戰線上競爭，從線下導入線上， 養成消費習慣後，進一步導入線下購買，練兵之後對百貨通路、專櫃 品牌廠商而言，都是雙贏，這也是實體店須同步擴點的主要原因。

微風集團2020年第四季甫推出精品線上，首月即湧進萬筆訂單，新光三越beauty STAGE美麗台則因疫情大舉擴大線上商品銷售，商品數 與業績都成長逾七倍，beauty STAGE美麗台實體店在去年開幕，最重 要收獲是不受限百貨公司營業時間，忠誠客可隨時線上預購商品，於百貨營業時間試用拿貨，降低線上購買退貨成本耗損。

新光三越EC2020年新增熟客系統、升級App精選優惠，業績占整體營收3～4％，2021年在速度、流程持續優化，目標要做到一倍成長， 三年內要占整體營收10％；2020年beauty STAGE美麗台在台中中港店開實體店成效佳，2021年將再開五家店，除台北南西、桃園新光影城外，還會走出新光三越體系。

虛實並進主打自營商品

百貨業歷經疫情年，一度面臨人潮減少七成的窘境，促使業者不再 專注本業，更積極開拓「副業」，以分散風險。 新光三越集團業務本部長吳昕昌指出，只靠本業，一旦遇到風險就無法進步，經營副業反 而可以開拓更多的機會。 新光三越線上beauty STAGE美麗台運營三年，2020年業績大噴發， 且於台中開出首家實體店後發揮線上線下串連綜效，4月更一連在台北開出南西店、桃園新光影城店；鴻海集團二代郭守正操刀的三創生活廣場，亦在五周年以自營品牌「創Q Space」科技選物店啟動館外拓展之路，首號店即前進全球百貨密度最高的信義區，預計二年再開3～5店。 近年百貨業走向大微利時代，如何透過自有商品或自營品牌穩固獲利，成為新顯學。新光三越總經理吳昕陽多年前即表示，百貨業要毛利高，就要多一點自營商品，只是自營需背負庫存風險，以新光三越來說，包括化妝品、超市、法雅客、iStore與內睡衣等均屬自營商品，比例近30％。以此推論，新光三越2022年春要開首家outlet「skm park」無疑就是量體最大自營商品。 資深百貨屆主管坦言，百貨公司做「副業」自營商品或自營品牌， 要看業種而定，現在最夯的精品、餐飲、流行家電數位3C等，都是低毛利業種；三創生活自營品牌二樓「創Q Space」上萬件商品，多數是3C數位周邊商品，相對毛利高，2021年起拓展館外店以積累運營獲利，關鍵還是在於提升整體毛利。

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