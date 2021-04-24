4/17～4/24國內外焦點：台股三沖客炒翻 當沖4,847億

國內

22日台股上沖下洗，包括鋼鐵、航運、水泥、造紙、面板等強勢指標族群，午盤股價急殺跳水，苦吞黑K棒。法人指出，台股爆天量下殺，顯示短線過熱所引發的類股劇烈震盪已出現…

航運股22日盤中觸礁，包括長榮、萬海帶量一殺，所幸洗盤後再度拉回，一來一回間航運股爆出千億元的成交天量，法人指出，股民搶當航海王反而讓航運股負重難行…

張忠謀：下個護國神山難找

台積電創辦人張忠謀21日表示，半導體是台灣第一個在世界競爭裡得到相當優勢的行業，這優勢得來不易，守住也不易，因此他呼籲政府、社會、及台積電都要努力守住，而且「要找到下一個護國神山很難」。…

南亞科認為，DRAM是邁向智慧世代的關鍵元件，智慧型手機、伺服器及資料中心是目前最大應用區塊，未來隨著5G及人工智慧（AI）的發展，及各種消費型智慧電子產品的發展…

林佳龍在卸任前夕，19日親赴交通部記者室與媒體正式告別，對接棒者王國材，他認為，交通部政策都是團隊一起形成，政策有共識，也有願景藍圖，沒有交通幫，只有交通團隊…

行在報告中強調口，目前有兩大情勢處於「特殊情況」，一是中美貿易爭端仍未解決，二在是疫情期間暫時不宜用美方原本的三項檢視標準評估貿易對手國的經貿與匯率政策的適當性…

台企銀董座人選本周揭曉，公股圈傳出可望由第一金總經理林謙浩換跑道，而第一金總經理則由第一金人壽董事長陳芬蘭兼任。…

國外

根據追蹤網站Coindesk資料顯示，比特幣最新價格下跌10％，報54,662美元。以太幣價格跌幅也達13％，其他諸如瑞波幣、萊特幣、比特幣現金等加密貨幣價格跌幅在17％至20％不等，狗狗幣也下跌6％…

屢創新高的美股，台灣投資人透過網路平台、手機APP也能下單追「美」，而美股從1股交易起算，降低交易的資金門檻，年輕世代特別感覺對了胃口…

IMF研究指出，中美科技戰導致的技術分散、無法交流，可能讓全球許多國家的GDP損失5％。而在此前的中美關稅戰，約讓全球GDP損失0.4％，故科技戰的影響等同是貿易戰的十倍…

新華社報導，本屆年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」，習近平致詞首先表示，國際事務應該秉持平等協商，強調世界前途應該由各國共同掌握…

摩根大通納入基本面研究的亞洲重要海運股股價所以強勢，主要來自長榮、中遠海運第一季財報均十分亮眼，加上蘇伊士運河先前塞船造成後遺症，運費現貨價已重新開始上升…

標準普爾是從1998年6月開始授與台灣國家／政府主權評等，前一次主權評等變動，是在2002年12月18日，當時是從「AA」降成「AA-」，至於評等展望在23年間則多度調整…

延伸閱讀