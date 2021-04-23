華航四機師染疫 缺艙更惡化

人力調度吃緊，必須適度減班

中華航空本周有四名貨機機師染上新冠肺炎，華航23日下午坦承機師人力調度吃緊，必須適度調減航班因應，並表示將調派客機支援貨運。業界估計，海空貨運原已出現的嚴重缺艙狀況會更惡化。

中央流行疫情指揮中心23日指出，中華航空一名印尼籍40多歲男性貨機機師染疫，針對接觸者採檢，另一名印尼籍貨機機師與親屬也染疫。指揮中心發言人莊人祥坦承，本月20日發布兩名國籍貨機機師染疫也是華航的機師，這次因為染疫人數增多才會公開是哪家航空公司。

華航昨日晚間說明，政府開放機組員施打疫苗後，公司即依機組員意願與檢疫管理規定，安排機組員預約北、中、南合作醫院施打疫苗，由於班表緊湊且接種後48小時內不可飛行，又為顧及機組員個人意願，目前空勤組員已近300人施打疫苗，5月起於機組員班表中加速安排大規模接種。為加快施打進度，華航表示已與合作醫院商談，擴大開放接種的時間及人數，希望能儘速讓更多機組員完成疫苗施打。

目前海運部分歐美塞港已成常態，因為船期延誤，還嚴重拖累到亞洲主要轉口港新加坡、巴生港等，而同時市場貨量還持續在增加，洛杉磯港發布資訊指出，該港第17周（本周）估貨量增加4.07％，下周估增13.37％。

而海運爆艙使得健身器材、輪胎甚至浴缸等重貨，因為歐美缺貨嚴重，相繼轉往空運，3月初華航、長榮調升美國線貨運運價約35％，本月中調升歐洲線貨運運價約25％，22日再度宣布自本月28日起再調漲美國線運價25～35％，目前美西線與歐洲線運價已高過去年5月天價，現在發生華航貨運機師染疫意外，估計美東線運價也將破去年5月最高運價。攬貨業者指出，現在幫客戶要艙位已經非常困難，接下來會更艱難。