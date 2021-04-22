台南機械展 近千攤熱鬧揭幕

2021台南自動化機械展暨智慧製造展22日起，一連五天在南紡世貿展覽中心登場，240家廠商、逾950個攤位爆滿，是今年國內首檔大型實體自動化機械展，其中工具機金屬加工機攤位數占76％，象徵業者因疫情而加速提升自動化產線布局。

工商時報舉辦機械展超過30年，與南部機械業共同成長；主辦單位工商時報社長陳國瑋表示，因應明（2022）年台南高鐵旁「大台南會展中心」啟用，2022台南自動化機械暨智慧製造展的主場將進駐舉辦，且計劃擴大舉辦與南紡世貿兩館同步開展，開創台南自動化機械展新格局。

由工商時報舉辦的台南自動化機械展，今年參展廠商、攤位大爆滿，參與廠商總數高達240家。陳國瑋致詞表示，在三月台北工具機展實體展停辦後，該展為今年國內第一檔大型實體自動化機械展，滿館950格攤位展出，也是南部規模最大專業機械展，其中工具機金屬加工機攤位高達728個單位，占總體7成6，象徵因疫情提升業者自動化產線布局，帶動自動化機具的需求強勁，各家廠商踴躍參展，積極搶攻商機。

經濟部工業局主任秘書周崇斌指出，第一次到南紡世貿展覽館，一入門即看到參展廠商的熱絡，以及未正式開展即有不少參觀人潮，在疫情期間，實屬不易。他表示，台南是台商回流首選之一，此地自然也是自動化設備需求最殷切之處，未來工業局也會持續協助自動化設備廠商導入IC、5G等，進入智慧製造領域。

台灣智慧製造大聯盟委員會會長柯拔希表示，他已連續七年皆參加台南自動化機械展暨智慧製造展，親自見證去年疫情嚴竣期間，該展仍延至去年七月間舉辦，主辦單位工商時報的勇氣可嘉。工具機相關產業從業人員平時都忙於研發工作，實在需要有個專業展覽的平台，讓其成果有機會呈現出來。

柯拔希指出，疫情改變廠商一味依靠對外採購即可的思維，例如，搶口罩事件，讓「自足供應」成為新趨勢，要擁有足夠的口罩，只有購買口罩設備才能自製而自給自足。