鐵礦砂飆十年高 翁朝棟這樣回應鋼廠

近日來在大陸粗鋼產能增加，及巴西淡水河谷、澳洲力拓等礦場產量不如預期下，國際鐵礦砂每公噸狂飆到近188美元，創十年來新高，更逼近歷史高點194美元。在原料大漲下，國際鋼價後市備受關注，對此，中鋼表示鋼價恐易漲難跌，鋼廠必須做好轉型和產品升級，才有市場競爭力。

中鋼董事長翁朝棟21日表示，近來國際鐵礦漲勢凌厲，煤礦每公噸也在110美元左右，再加上未來可能徵收碳費和碳稅，鋼廠成本增加，鋼價易漲難跌。

受鋼鐵原物料和扁鋼胚半成品價格高漲影響，美國熱軋最新報價每公噸飆上1,537美元新高，歐洲熱軋也飆到1,145美元新高，另印度報往越南的熱軋每公噸較上週漲10美元達950～960美元。國內部分，繼中鋼調漲5月價格後，中鴻也將於22日開出5月盤價，預期熱冷軋及鍍鋅產品每公噸可能跟著調漲2,500元上下，漲幅超過8％。

對於國際鐵礦創2011年2月來新高，廠商指出，主要是大陸4月上旬粗鋼產量達227.39萬公噸，較3月上旬增加2.88％、較去年同期大增16.8％，且巴西淡水河谷礦場第一季鐵礦產量僅達6,800萬公噸不如預期的7,000萬公噸，另澳洲力拓礦場第一季產量7,640萬公噸也較去年同期減少2％所致。

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