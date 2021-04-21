黃育仁 估掌握東元三成股權

東元經營權爭奪戰5月25日將登場，改選7席董事及4席獨董，東元集團第三代、菱光及東友科技董事長黃育仁表示，東元22日寄發開會通知書，23日將啟動委託書徵求戰，希望徵求5％委託書，加上原始股東、老股東及外資支持，可望掌控三成股權，拿下東元3～4席董事（含獨董）。

黃育仁請辭東元常董後，三月底率先公布，提名黃育仁、台灣機械工業公會名譽理事長黃博治長子黃立聰等三人角逐東元董事；環泥總經理侯智升、台積電前發言人孫又文等四人角逐獨董。候選名單公布前已獲得最大外資英國Silchester支持（持有5.3％股權）。

黃育仁指出，他目前可掌握阿嬤及原始股東約10％股權；至於持有東元25％股權的外資，其中一半私下表示會支持他改革東元；再加上菱光的持股，至少掌握25％股權。接下來東元改革派將由菱光、東友及英毅國際三家公司擔任徵求人，委請元大、富邦、康和及永豐四大券商代為徵求委託書，希望能爭取5％委託書，力拚股權超過三成。

此外，菱光20日接獲自稱小股東者向獨董、監察人提出三大項八點檢舉，質疑菱光大買東元股票等財務操作是否損及股東利益，並要求查帳，讓黃育仁陣營覺得內情不單純。黃育仁指出，菱光過程合法也合乎內規，且菱光從24～25元購入東元股票，最近一次買進價約30～32元間，目前東元漲至35元，購入東元股票未造成菱光損失，他認為檢舉函是有心人士所為，目的是影響東元股東對菱光的支持。