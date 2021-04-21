Gogoro搶灘印度電動機車市場

台灣電動機車業龍頭Gogoro結盟印度機車一哥Hero集團，共組合資公司在印度布設營運電池交換網絡，Hero並將推出採用PBGN機電系統的換電式電動機車，布局印度電動機車市場。

Gogoro與Hero Corp是在21日台灣時間傍晚六時、印度股市收盤後，於台、印兩地同步發布結盟訊息。但對於合作時程與細節，Gogoro高層以未獲授權為由，不願進一步說明。不過Gogoro透露，與Hero的合作案前後洽談超過一年。

印度是全球第二大機車市場與最大機車製造國，國內機車銷量介於1,750萬～2,000萬輛間、外銷量約300～350萬輛；Hero集團在2021會計年度（2020年4月至2021年3月）全球機車總產銷近580萬輛，不僅是印度市占第一（市占率35.78％）、更是全球機車銷量規模最大的業者。

因應印度2025年150cc以下新售機車要全面電動化的政策，印度業者加速電動機車布局，台灣電動機車無論技術、銷量與占有率在全球都居領先地位，吸引許多印度業者想與台灣合作，印度也成為台灣電動機車產業拓展外銷的目標市場。台灣機車業龍頭光陽曾與印度新創業者22 Motors合作，打算在印度設廠生產電動機車，但產品還沒上市，雙方就因理念不同拆夥；這次Gogoro與Hero集團合作一旦順利，將成為台灣電動機車產業成功插旗印度的首例。

據Gogoro提供資料，Gogoro與Hero將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力為當地市場開發Hero品牌PBGN電動機車。

業界分析，由於印度機車電動化的政策時間表迫在眉睫，促使原本還在觀望的當地機車廠必須加快轉型腳步，加上Gogoro擁有全球最大規模電動機車電池交換網絡，與現成的電動機車平台PBGN，能縮短Hero切入電動機車的學習曲線；而一路高舉組台灣電動機車國家隊旗幟的Gogoro，也需在海外找到第一個業務出海口，促成這次雙方的合作。