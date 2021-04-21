三陽吳清源：衝刺高值化機車占比

三陽工業董事長吳清源21日表示，機車業面臨車用晶片短缺、海運物流困難的考驗，今年產業前景充滿變數，估2021年國內機車市場規模將下滑一成至85～90萬輛；三陽要透過優化產品結構，提升高值化車款銷售比重的戰略，力拚站穩25％以上高市占目標。

吳清源表示，順應全球車輛電動化的發展趨勢，三陽機車不會缺席，將與中油合組國家隊，最快今年底米蘭車展將亮相首款採用中油電池的SYM品牌電動機車，明年起投入電動二輪車市場。

吳清源入主三陽改革有成，去年繳出亮麗成績單，機車內銷量大幅成長六成，市占率達29％，較2019年勁揚約8個百分點，帶領三陽機車重返市場前兩強地位，本業獲利（營業利益）更來到空前的19.59億元高點。

面對接下來的營運，吳清源表示，他將重心從「量」的增加移轉至「質」的提升，開發更多高CP值的產品，提升高質量機種的銷售占比，期待打造SYM成為機車買家心目中的第一品牌。

他分析，今年國內機車市場因政府補助減碼，預估上半年整體銷量將較為消沉；但下半年起在環保署汰舊換新補助3,000元政策年底落日等刺激下，料將有另波銷售高峰，推估全年市場規模約85～90萬輛，雖不若去年的103萬輛，但仍處歷史高峰區。三陽今年以力守25％以上市占率為目標，估機車內銷量將達22萬～23萬輛。

外銷方面，吳清源表示，今年接單量較去年暴增逾五成，但由於缺貨櫃、缺艙位、運價高漲等海運亂象干擾，外銷出貨量增幅僅約兩成。吳清源坦言，海運亂象對機車產業影響甚大，加上年初以來全球車用晶片短缺添亂，三陽今年機車外銷量原有望突破30萬輛、年增至少三成，不過實際出貨量會到多少，他也沒有把握。

對於電動機車的發展趨勢，吳清源表示三陽不會缺席，配合中油公用電池的開發進度，三陽最快將在今年11月的米蘭國際機車展上，發表搭載中油電池的首款電動機車（綠牌）。他透露，中油電池採軟碳技術，透過快速充電15～20分鐘就可以充飽電，看好其競爭力。

此外，三陽也將採用轉投資亞福儲能的專利鋁電池，開發市場規模更大的電動自行車產品，也會在今年第四季上市。

獨子吳奕成初試啼聲 戰績佳

三陽董事長吳清源栽培獨子吳奕成接班，參與主導三陽新世代機車開發有成，初試啼聲代表作－三陽DRG一鳴驚人，一上市就拿下同級車銷售冠軍，遠高於預期成績，沒給老爸「漏氣」，也為吳清源的高值化產品戰略按讚。

吳清源有三名子女，大女兒吳譿庭、二女兒吳譿芯，分別擔任三陽會計部經理與董事長特助，獨子吳奕成也在學成歸國後進入三陽，目前擔任董事長特助兼行銷企劃室經理。為實現高值化產品發展策略，三陽在六年前開始「神獸計畫」，開發鳳凰（FNX）、龍（DRG）、麒麟（KRN）等以神獸為名的全新世代高值化車款；吳奕成五年前加入三陽，就被安排進入神獸團隊，負責帶領行銷小組，參與DRG車款的相關開發工作。吳清源說，吳奕成對車有興趣，而神獸計畫開發的高值化產品目標客層又是年輕族群，年輕的他應該可以有很大發揮空間。吳奕成也不負所望，參與的第一款車DRG上市就熱賣。

要價超過10萬元的DRG，是近年三陽最賣的高價機種，2019年10月發表，原本限量100輛的規劃，第一天接單就破表，銷量海放對手品牌同級車，開賣近一年半累積交車3.3萬輛，三陽業務單位說：「還在欠車！」下個月，吳奕成參與的另一款神獸新車－KRN（麒麟）125即將問世，經銷商樂觀能複製DRG的熱銷方程式。