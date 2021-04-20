變身海龍王 陽明愈關漲愈多

陽明3月底4月初因連續五個營業日漲跌幅與成交量達到證券交易所「公布注意交易資訊」標準，被限制本月9日至22日10個工作日每20分鐘撮合一次，20日進入禁閉第八天，股價上漲3.64％，累計禁閉期間股價還上漲33.79％；同業笑說陽明越關越大尾，23日放出來就要變成海龍王了。



陽明去年12月29日首次被要求分盤交易，當時是5分鐘撮合一次，今年1月5日第二次被要求分盤交易，20分鐘一次，第三次是3月23日，5分鐘搓合一次，這次第四次20分鐘撮合一次，股價自12月28日25.4元漲到19日的57元，漲了124.41％。



另外，陽明去年4月底股東人數約10.39萬，到上周五（16日）已經達到18.17萬，增加了74.88％。



法人預估，陽明本月23日解除分盤交易限制後，估計會出現股價與成交量齊揚現象，不過貨櫃三雄股價有連動關係，會受到另外兩家股價走勢影響。



目前三家投顧公司都估陽明今年EPS在20元以上，分別估20.2元、20.85元與26元，目標價分別訂在62元、63元與88.2元，都是以股價淨值比（P/B）的兩倍來估算。



相關研究員指出，像萬海被估今年EPS18元，但是卻以股價淨值比的3.4倍算出目標價128元，原因出在過去10年陽明股價淨值比區間僅有0.6～2倍，因此即使估陽明今年稀釋後EPS有26元的投顧，以陽明今年年底淨值44.11元估算，給的目標價也僅有88.2元。



不過股市實際交易價格還是看股民對陽明的評價，陽明對未來的規劃與未來發展性；業界大老認為，陽明自有船比例偏低，影響單位成本，目前陽明正做造船與增資計畫，陽明需要擴充自有船隊，也要考慮造兩萬箱（20呎櫃）以上的大船，才能提升國際市場競爭力。